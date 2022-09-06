Melike Şahin

Birden indi hain gece Keyfim kaçık açılmıyor Dolunay vurur yüzüme Nerde hani o iki kol? *** Sarsın, sarsın sevsin beni Dinsin diye çok bekledim Gönlümdeki derin sancı Bilirim nerde ilacı *** Beklerim hep günler dolsun Dolsun kalbim senle taşsın Kıpırdamadan koynunda Tüm hayatım orda donsun *** Anlamam ben ondan bundan Geçmiyor sayınca zaman Mahvım yakın perişanım Dön beni elimden kurtar *** N'olur gitme Uykumun boynunu bükme Kalbim tekler, küskün bekler Aşina göğsüne *** N'olur gitme Uykumun boynunu bükme Kalbim tekler, küskün bekler Aşina göğsüne *** Beklerim hep günler dolsun Dolsun kalbim senle taşsın Kıpırdamadan koynunda Tüm hayatım orda donsun *** Anlamam ben ondan bundan Geçmiyor sayınca zaman Mahvım yakın perişanım Dön beni elimden kurtar *** N'olur gitme Uykumun boynunu bükme Kalbim tekler, küskün bekler Aşina göğsüne *** N'olur gitme Uykumun boynunu bükme Kalbim tekler, küskün bekler Aşina göğsüne