Uykumun Boynunu Bükme Şarkı Sözleri
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Melike Şahin
Uykumun Boynunu Bükme
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Birden indi hain gece
Keyfim kaçık açılmıyor
Dolunay vurur yüzüme
Nerde hani o iki kol?
***
Sarsın, sarsın sevsin beni
Dinsin diye çok bekledim
Gönlümdeki derin sancı
Bilirim nerde ilacı
***
Beklerim hep günler dolsun
Dolsun kalbim senle taşsın
Kıpırdamadan koynunda
Tüm hayatım orda donsun
***
Anlamam ben ondan bundan
Geçmiyor sayınca zaman
Mahvım yakın perişanım
Dön beni elimden kurtar
***
N'olur gitme
Uykumun boynunu bükme
Kalbim tekler, küskün bekler
Aşina göğsüne
***
N'olur gitme
Uykumun boynunu bükme
Kalbim tekler, küskün bekler
Aşina göğsüne
***
Beklerim hep günler dolsun
Dolsun kalbim senle taşsın
Kıpırdamadan koynunda
Tüm hayatım orda donsun
***
Anlamam ben ondan bundan
Geçmiyor sayınca zaman
Mahvım yakın perişanım
Dön beni elimden kurtar
***
N'olur gitme
Uykumun boynunu bükme
Kalbim tekler, küskün bekler
Aşina göğsüne
***
N'olur gitme
Uykumun boynunu bükme
Kalbim tekler, küskün bekler
Aşina göğsüne