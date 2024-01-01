Melis Danışmend

Gizli gizli seni izliyorum uzaktan Galiba gülümsüyorsun birazcık yalandan Ellerinde dert var, saçlarında tel tel keder Şapkanı tak, paltonu giy, görmesinler *** Seni ilk gördüyüm günü hatırladım Hafifce başını eyip verdiğin selamı Göz ucuyla bakıp içini okumaya çalışmıştım Geldiyin topraklar, içtiyin hayatlar, anladım *** Hatıran yok kalbimde, sanıyorsun Evet kalmadım, ama neden diye hiç sormadın İçten içe ısrar bekledim Kal deseydin, kalırdım Kal deseydin, kalırdım *** Hatıran yok kalbimde, sanıyorsun Evet kalmadım, ama neden diye hiç sormadın İçten içe ısrar bekledim Kal deseydin, kalırdım *** Hatıran yok kalbimde, sanıyorsun Evet kalmadım, ama neden diye hiç sormadın İçten içe ısrar bekledim Kal deseydin, kalırdım Kal deseydin, kalırdım