Kış Küskünü Şarkı Sözleri
Melis Danışmend Kış Küskünü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Melis Danışmend Kış Küskünü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kış Küskünü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Melis Danışmend
Kış Küskünü
Tüm Şarkıları
-
Gizli gizli seni izliyorum uzaktan
Galiba gülümsüyorsun birazcık yalandan
Ellerinde dert var, saçlarında tel tel keder
Şapkanı tak, paltonu giy, görmesinler
***
Seni ilk gördüyüm günü hatırladım
Hafifce başını eyip verdiğin selamı
Göz ucuyla bakıp içini okumaya çalışmıştım
Geldiyin topraklar, içtiyin hayatlar, anladım
***
Hatıran yok kalbimde, sanıyorsun
Evet kalmadım, ama neden diye hiç sormadın
İçten içe ısrar bekledim
Kal deseydin, kalırdım
Kal deseydin, kalırdım
***
Hatıran yok kalbimde, sanıyorsun
Evet kalmadım, ama neden diye hiç sormadın
İçten içe ısrar bekledim
Kal deseydin, kalırdım
***
Hatıran yok kalbimde, sanıyorsun
Evet kalmadım, ama neden diye hiç sormadın
İçten içe ısrar bekledim
Kal deseydin, kalırdım
Kal deseydin, kalırdım