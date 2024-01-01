Kara Kedi Şarkı Sözleri
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Kara kedi gireceğine aramıza,
Seni şöyle alalım otur yakınımıza,
Tüm gereksiz arızalar gitti gideli,
Günün en güzeli sen güzeliz iki deli,
***
Olsun varsın seveni çok
Önüme geçme yanarsın ateşi çok
Sana bir arıza lazım bu gecelik
Yüz yüze bakışalım hangimiz platonik
***
Olsun varsın seveni çok,
Önüme geçme yanarsın ateşi çok
Sana bir arıza lazım bu gecelik
Yüz yüze bakışalım hangimiz fotojenik
***
Kara kedi gireceğine aramıza,
Seni şöyle alalım otur yakınımıza,
Tüm gereksiz arızalar gitti gideli,
Günün en güzeli sen güzeliz iki deli,
***
Can alıcı olmadı yemedi sözüm
Acımasız olalım hadi gel iki gözüm
Buda çözüm olmadı can acısına
Seni öle yazalım yürek atamasına
***
Olmadı bitmedi fiyakası
Havalı zor beni zirvede tanıması
Yüreği aynı onun gibi eli siyah
Yüzyüze konuşalım kapalı kapı cihan