Kara kedi gireceğine aramıza, Seni şöyle alalım otur yakınımıza, Tüm gereksiz arızalar gitti gideli, Günün en güzeli sen güzeliz iki deli, *** Olsun varsın seveni çok Önüme geçme yanarsın ateşi çok Sana bir arıza lazım bu gecelik Yüz yüze bakışalım hangimiz platonik *** Olsun varsın seveni çok, Önüme geçme yanarsın ateşi çok Sana bir arıza lazım bu gecelik Yüz yüze bakışalım hangimiz fotojenik *** Kara kedi gireceğine aramıza, Seni şöyle alalım otur yakınımıza, Tüm gereksiz arızalar gitti gideli, Günün en güzeli sen güzeliz iki deli, *** Can alıcı olmadı yemedi sözüm Acımasız olalım hadi gel iki gözüm Buda çözüm olmadı can acısına Seni öle yazalım yürek atamasına *** Olmadı bitmedi fiyakası Havalı zor beni zirvede tanıması Yüreği aynı onun gibi eli siyah Yüzyüze konuşalım kapalı kapı cihan