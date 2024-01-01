Bir Ömür Daha (Slowed+Reverb) Şarkı Sözleri
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Melis Fis
Bir Ömür Daha (Slowed+Reverb)
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Saat kaç oldu, bakar mısın?
Gitmeyi istemem ansızın
Çok geç olmamıştır umarım
(Ah)
***
Konuyu artık kapatır mısın?
Düşünürsem hızlanır akşamın
Yanlız sana odaklandım
(Mhm)
***
Bi' kez bana dedi: "Sıkılmadın mı?"
Durup öylece bana bakmaktan
Dedim: "Sen hiç aynaya bakmadın mı?"
Gözlerine tutuldum, o güneşi olan
***
Vеrsеlеrdi bana bi' ömür daha
Yine çıkardım yola seni bulmaya
Olsan bile dünyanın öteki ucunda
(Ah)
***
Vеrsеlеrdi bana bi' ömür daha
Belki beni severdin tanıdıkça
Karışınca nidalarım rüzgarlara
***
Geldi, çöktü karanlığın
Sessizleşti gece gibi dudakların
Zaman akar sanki nehir
Nasıl ki hiç anlamadın, geriye saramadım
***
Bundan bi' haberim yoktu ki
Çoktan kapılmıştım sana, istedim hiç bitmesin
Oysa gitmem gerekirdi
Dünkü anılar gibi soldu birden her biri
***
Vеrsеlеrdi bana bi' ömür daha
Yine çıkardım yola seni bulmaya
Olsan bile dünyanın öteki ucunda
***
Vеrsеlеrdi bana bi' ömür daha
Belki beni severdin tanıdıkça
Karışınca nidalarım rüzgarlara