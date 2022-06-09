Saat kaç oldu, bakar mısın? Gitmeyi istemem ansızın Çok geç olmamıştır umarım (Ah) *** Konuyu artık kapatır mısın? Düşünürsem hızlanır akşamın Yanlız sana odaklandım (Mhm) *** Bi' kez bana dedi: "Sıkılmadın mı?" Durup öylece bana bakmaktan Dedim: "Sen hiç aynaya bakmadın mı?" Gözlerine tutuldum, o güneşi olan *** Vеrsеlеrdi bana bi' ömür daha Yine çıkardım yola seni bulmaya Olsan bile dünyanın öteki ucunda (Ah) *** Vеrsеlеrdi bana bi' ömür daha Belki beni severdin tanıdıkça Karışınca nidalarım rüzgarlara *** Geldi, çöktü karanlığın Sessizleşti gece gibi dudakların Zaman akar sanki nehir Nasıl ki hiç anlamadın, geriye saramadım *** Bundan bi' haberim yoktu ki Çoktan kapılmıştım sana, istedim hiç bitmesin Oysa gitmem gerekirdi Dünkü anılar gibi soldu birden her biri *** Vеrsеlеrdi bana bi' ömür daha Yine çıkardım yola seni bulmaya Olsan bile dünyanın öteki ucunda *** Vеrsеlеrdi bana bi' ömür daha Belki beni severdin tanıdıkça Karışınca nidalarım rüzgarlara