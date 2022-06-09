Bir Ömür Daha Şarkı Sözleri
Melis Fis Bir Ömür Daha şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Melis Fis Bir Ömür Daha şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Ömür Daha sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Saat kaç oldu, bakar mısın?
Gitmeyi istemem ansızın
Çok geç olmamıştır umarım
(Ah)
***
Konuyu artık kapatır mısın?
Düşünürsem hızlanır akşamın
Yanlız sana odaklandım
(Mhm)
***
Bi' kez bana dedi: "Sıkılmadın mı?"
Durup öylece bana bakmaktan
Dedim: "Sen hiç aynaya bakmadın mı?"
Gözlerine tutuldum, o güneşi olan
***
Vеrsеlеrdi bana bi' ömür daha
Yine çıkardım yola seni bulmaya
Olsan bile dünyanın öteki ucunda
(Ah)
***
Vеrsеlеrdi bana bi' ömür daha
Belki beni severdin tanıdıkça
Karışınca nidalarım rüzgarlara
***
Geldi, çöktü karanlığın
Sessizleşti gece gibi dudakların
Zaman akar sanki nehir
Nasıl ki hiç anlamadın, geriye saramadım
***
Bundan bi' haberim yoktu ki
Çoktan kapılmıştım sana, istedim hiç bitmesin
Oysa gitmem gerekirdi
Dünkü anılar gibi soldu birden her biri
***
Vеrsеlеrdi bana bi' ömür daha
Yine çıkardım yola seni bulmaya
Olsan bile dünyanın öteki ucunda
***
Vеrsеlеrdi bana bi' ömür daha
Belki beni severdin tanıdıkça
Karışınca nidalarım rüzgarlara