Al Dudağımdan Kiss Şarkı Sözleri
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Melis Kar
Al Dudağımdan Kiss
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Al dudağımdan kiss muah
***
Aşk birlikleri taarruz ediyor teninin zaptı yakın
Kalbini hazırla geliyorlar uygun adım, akın akın
Aşk birlikleri taarruz ediyor teninin zaptı yakın
Kalbini hazırla geliyorlar uygun adım, akın akın
***
Sonunu düşünen kahraman olamaz
Alıkoysam seni zorla, kimseler elimden alamaz
Oof, tenine doysam mis
Beni yorma, boşa konuşma
Al dudağımdan kiss muah
***
Çak kibriti yansın evimiz
Aşktan alev alsın tenimiz
Tutuşsun artık dillerimiz
Yaza kalmadan çak çak
***
Çak kibriti yansın evimiz
Aşktan alev alsın tenimiz
Tutuşsun artık dillerimiz
Yaza kalmadan evleniriz
***
Aşk birlikleri taarruz ediyor teninin zaptı yakın
Kalbini hazırla geliyorlar uygun adım, akın akın
Sonunu düşünen kahraman olamaz
Alıkoysam seni zorla, kimseler elimden alamaz
***
Oof, tenine doysam mis
Beni yorma, boşa konuşma
Al dudağımdan kiss muah
***
Çak kibriti yansın evimiz
Aşktan alev alsın tenimiz
Tutuşsun artık dillerimiz
Yaza kalmadan çak çak
***
Çak kibriti yansın evimiz
Aşktan alev alsın tenimiz
Tutuşsun artık dillerimiz
Yaza kalmadan evleniriz
***
Yaza kalmadan çak çak
***
Çak kibriti yansın evimiz
Aşktan alev alsın tenimiz
Tutuşsun artık dillerimiz
Yaza kalmadan çak çak
***
Çak kibriti yansın evimiz
Aşktan alev alsın tenimiz
Tutuşsun artık dillerimiz
Al dudağımdan kiss muah