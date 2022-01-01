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7/24 Dinle Melis Kar

Melis Kar

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Yatacak Yerin Yok ft Volga Tamöz

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Yerin De Dolmuyor Ki

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Kibir

... KAPAT
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Albümler

Mesafe Melis Kar

Al Dudağımdan Kiss Melis Kar

Yalnız Masa Melis Kar

Kibir Melis Kar

Yerin De Dolmuyor Ki Melis Kar

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