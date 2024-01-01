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Ben Bazen Şarkı Sözleri

Melis Kar Ben Bazen şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Melis Kar Ben Bazen şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ben Bazen sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Melis Kar

Melis Kar

Ben Bazen

  • Kibir

  • Aşkın Olayım

  • Ben Bazen

  • Yalnız Başına

  • Öpücem

  • Üzülmedin Mi

  • Ayrılık Yazması

  • Aşkın Olayım Vs

  • Gülümseyişinle Uyandım

  • Hu

  • Kalp Kırmak

  • Pes Etme

  • Ram Ta Tam

  • Üzülmedin mi? - Akustik

  • İster İnan İster İnanma

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