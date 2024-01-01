Mesafe Şarkı Sözleri
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Kalbim hala ellerinde
Sakla onu, götür her yere beraberinde
Kilometreler serilsin önümde
Hasretim engel değil aşka
Mesafeler bahane
***
Kördü talihin, rastlamamış tenin aşka
Benden öncesi yalnızlığına yama
Korkma, rüzgarı al arkana
İklimler değişse bile
Aşklar aynı yaşanır unutma
***
Sabret düşürme dilinden
Bana seslendiğin adlarımı
Sesini duymadan, haber almadan
Beceremem güne başlamayı
***
Kalbim hala ellerinde sakla onu
Götür her yere beraberinde
Kilometreler serilsin önümde
Hasretim engel değil aşka
Mesafeler bahane