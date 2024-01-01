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Melis Kar Mesafe Mesafe Kalbim hala ellerinde Sakla onu, götür her yere beraberinde Kilometreler serilsin önümde Hasretim engel değil aşka Mesafeler bahane *** Kördü talihin, rastlamamış tenin aşka Benden öncesi yalnızlığına yama Korkma, rüzgarı al arkana İklimler değişse bile Aşklar aynı yaşanır unutma *** Sabret düşürme dilinden Bana seslendiğin adlarımı Sesini duymadan, haber almadan Beceremem güne başlamayı *** Kalbim hala ellerinde sakla onu Götür her yere beraberinde Kilometreler serilsin önümde Hasretim engel değil aşka Mesafeler bahane Tüm Şarkıları