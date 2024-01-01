Yalnız Masal Şarkı Sözleri
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Sen görmedin, bilmedin, sevmedin
Şimdi bana anlatma, dinlemem
Yok, istemem masallarını
Uyandım ben
***
Bilirim, senden başka şey beklenmez
Sen sadece anları seversin
Ne yarın ne dün um'rumda
Biri varsa koynunda
***
Yanlış
Baştan sona yanlış
İkimiz de
Ölene dek yalnız
***
Ben bir hayat kurdum
İçinde sen yoksun
Zaten ner'den baksan
Sen bir kalbe çoksun
***
Sen bir hayat kurdun
Sevgiden, aşktan yoksun
Zaten ner'den baksan
Bugün varsın, yarın yoksun
***
Bilirim, senden başka şey beklenmez
Sen sadece anları seversin
Ne yarın ne dün um'rumda
Biri varsa koynunda
***
Yanlış
Baştan sona yanlış
İkimiz de
Ölene dek yalnız
***
Ben bir hayat kurdum
İçinde sen yoksun
Zaten ner'den baksan
Sen bir kalbe çoksun
***
Sen bir hayat kurdun
Sevgiden, aşktan yoksun
Zaten ner'den baksan
Bugün varsın, yarın yoksun
***
Ben bir hayat kurdum
İçinde sen yoksun
Zaten ner'den baksan
Sen bir kalbe çoksun
***
Sen bir hayat kurdun
Sevgiden, aşktan yoksun
Zaten ner'den baksan
Bugün varsın, yarın yoksun
***
Bugün varsın, yarın yoksun
Bugün varsın, yarın yoksun
Bugün varsın
Yarın yoksun