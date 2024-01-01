Sen görmedin, bilmedin, sevmedin Şimdi bana anlatma, dinlemem Yok, istemem masallarını Uyandım ben *** Bilirim, senden başka şey beklenmez Sen sadece anları seversin Ne yarın ne dün um'rumda Biri varsa koynunda *** Yanlış Baştan sona yanlış İkimiz de Ölene dek yalnız *** Ben bir hayat kurdum İçinde sen yoksun Zaten ner'den baksan Sen bir kalbe çoksun *** Sen bir hayat kurdun Sevgiden, aşktan yoksun Zaten ner'den baksan Bugün varsın, yarın yoksun *** Bilirim, senden başka şey beklenmez Sen sadece anları seversin Ne yarın ne dün um'rumda Biri varsa koynunda *** Yanlış Baştan sona yanlış İkimiz de Ölene dek yalnız *** Ben bir hayat kurdum İçinde sen yoksun Zaten ner'den baksan Sen bir kalbe çoksun *** Sen bir hayat kurdun Sevgiden, aşktan yoksun Zaten ner'den baksan Bugün varsın, yarın yoksun *** Ben bir hayat kurdum İçinde sen yoksun Zaten ner'den baksan Sen bir kalbe çoksun *** Sen bir hayat kurdun Sevgiden, aşktan yoksun Zaten ner'den baksan Bugün varsın, yarın yoksun *** Bugün varsın, yarın yoksun Bugün varsın, yarın yoksun Bugün varsın Yarın yoksun