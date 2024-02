Yalnızlık mı kaldı bende? Senden sonra bilmesen de Yaktın kalbi zaten aşktan Gel yanıma sar canına *** Yüreğim durmaz Durmaz atar baharına Kim bilir çıkar mıyız Sağ salim yarına *** Kader ayazları kalbime vurmuş Yarayı sarmıyor ki Her gece uğruna şişelere vurdum Yerinde dolmuyor ki (dolmuyor ki) *** Şu gönü işine akıl sır ermez Ne yapsam olmuyor ki Adını koymaya yüzüm de tutmaz Dilim de varmıyor ki *** Yalnızlık mı kaldı bende? Senden sonra bilmesen de Yaktın kalbi zaten aşktan Gel yanıma sar canına *** Yüreğim durmaz Durmaz atar baharına Kim bilir çıkar mıyız Sağ salim yarına *** Kader ayazları kalbime vurmuş Yarayı sarmıyor ki Her gece uğruna şişelere vurdum Yerinde dolmuyor ki *** Şu gönü işine akıl sır ermez Ne yapsam olmuyor ki Adını koymaya yüzüm de tutmaz Dilim de varmıyor ki *** Kader ayazları kalbime vurmuş Yarayı sarmıyor ki Her gece uğruna şişelere vurdum Yerinde dolmuyor ki *** Şu gönü işine akıl sır ermez Ne yapsam olmuyor ki Adını koymaya yüzüm de tutmaz Dilim de varmıyor ki