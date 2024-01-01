Melis Sökmen

Al Beni Sar Beni Sar, kolların düşmesin, ben de çok yorgunum Bak, yüreğim acıyor, ben sana vurgunum Alnıma yazılan yazıya kırgınım Yanarım, çaresiz yanarım *** Al beni, sar beni, nefesine kat beni Haydi sev beni Hasretim, sevdalım, işte kollarındayım Ne olur sar beni

Maçka Yüreğime sevgi düştü derinden Gözlerime bakma yaşlar sevinçten Nerelere gitti aklım karıştı Bu çocuğa taktım dünya değişti *** Havasına girdi gönlüm sonunda Kusuruma bakma ölsem yolunda O gülüşü var ya öyle bir iş ki Bu çocuğa taktım dünya değişti *** Maçka yolları taşlı Geliyor sarı saçlı Maçka yolları taşlı Geliyor sarı saçlı *** Maçka, Maçka, Maçka Yolları taşlı Maçka, Maçka, Maçka Gözleri yaşlı Maçka, Maçka, Maçka Dilleri tatlı Maçka, Maçka, Maçka O da bana taktı *** Maçka, Maçka, Maçka Yolları taşlı Maçka, Maçka, Maçka Gözleri yaşlı Maçka, Maçka, Maçka Dilleri tatlı Maçka, Maçka, Maçka O da bana taktı *** Maçka Maçka Maçka Ma-Maçka *** Yüreğime sevgi düştü derinden Gözlerime bakma yaşlar sevinçten Nerelere gitti aklım karıştı Bu çocuğa taktım dünya değişti *** Havasına girdi gönlüm sonunda Kusuruma bakma ölsem yolunda O gülüşü var ya öyle bir iş ki Bu çocuğa taktım dünya değişti *** Maçka yolları taşlı Geliyor sarı saçlı Maçka yolları taşlı Geliyor sarı saçlı *** Maçka, Maçka, Maçka Yolları taşlı Maçka, Maçka, Maçka Gözleri yaşlı Maçka, Maçka, Maçka Dilleri tatlı Maçka, Maçka, Maçka *** Maçka, Maçka, Maçka Yolları taşlı Maçka, Maçka, Maçka Gözleri yaşlı Maçka, Maçka, Maçka Dilleri tatlı Maçka, Maçka, Maçka O da bana taktı *** Maçka, Maçka, Maçka Yolları taşlı Maçka, Maçka, Maçka Gözleri yaşlı Maçka, Maçka, Maçka Dilleri tatlı Maçka, Maçka, Maçka

Dön Bana Geceler boyu özlüyorum sevgilim Denemeliyiz yine en baştan sevgilim Yalvarıyorum dönmeyelim eskiye Üzülüyorum inan hasretim sevgiye *** Şarkılar anlamsız gelir Sevdalı o akşamlarda *** Dön bana al beni kollarına Hasretim bu duyguya Dön bana sevdalar dudağımda Şarkılar senden yana *** Dön bana al beni kollarına Hasretim bu duyguya Dön bana sevdalar dudağımda Şarkılar senden yana *** Geceler boyu özlüyorum sevgilim Denemeliyiz yine en baştan sevgilim Yalvarıyorum dönmeyelim eskiye Üzülüyorum inan hasretim sevgiye *** Şarkılar anlamsız gelir Sevdalı o akşamlarda *** Dön bana al beni kollarına Hasretim bu duyguya Dön bana sevdalar dudağımda Şarkılar senden yana *** Dön bana al beni kollarına Hasretim bu duyguya Dön bana sevdalar dudağımda Şarkılar senden yana

Hatırladığım Hatırladığım çok şey var Alnına düşen perçem Dudaklarında yaşayan Minik tebessüm *** Özledim pürüzsüz sakin durgun bakan O gözlerinden elime düşen damlaları Bir sürü şey var hatırladığım Bir sürü şey var gözlerinin yeşilinden *** Çözemediğim esir olmuş bir şarkı var dilimde *** Güzel olacak belki de herşey seninle Saçının her telinde herşey senin elinde Güzel olacak belki de herşey seninle Saçının her telinde kaldım senin elinde..

Yalansız Dolansız Sevdaların tuzağına Düşsede deli gönül her an Gel gör ki her gece uzun Yalnızlık koynunda hüzün *** Tek tek ışıklarım söner Karanlık basar yüreğimi Gel gör ki şimdi büsbütün Yalnızlık koynunda hüzün *** Yalansız, dolansız bir sevgi olsa Ümitsiz, hayalsiz yaşanmıyor oysa Yalansız, dolansız bir sevgi olsa Ümitsiz, hayalsiz yaşanmıyor oysa *** Sevdaların tuzağına Düşsede deli gönül her an Gel gör ki her gece uzun Yalnızlık koynunda hüzün *** Tek tek ışıklarım söner Karanlık basar yüreğimi Gel gör ki şimdi büsbütün Yalnızlık koynunda hüzün *** Yalansız, dolansız bir sevgi olsa Ümitsiz, hayalsiz yaşanmıyor oysa Yalansız, dolansız bir sevgi olsa Ümitsiz, hayalsiz yaşanmıyor oysa *** Yalansız, dolansız bir sevgi olsa Ümitsiz, hayalsiz yaşanmıyor oysa Yalansız, dolansız bir sevgi olsa Ümitsiz, hayalsiz yaşanmıyor oysa

Merhaba Hüzün Şehire ince ince yağmur yağıyor Yüreğim kan renginde seni ağlıyor Seni son gördüğümün resmi duruyor Gözlerin aşk içinde bana gülüyor *** Yapayalnız anılarla kalakaldım Dayanılmaz acılar Olur olmaz hayallerde seni buldum Yalnızım,yalnızım,ah yalnızım *** Çalıyor kapımı işte eski dostum hüzün Geliyor gözlerimin önüne giderken yüzün Geliyor ah yüzün,Geçiyor ah yüzün Hep hüzün... *** Merhaba eski dostum Merhaba hüzün Ah her veda akşamında Merhaba sana.

Şaşırma Sakın Bir anlasan bir bilsen Sessiz sedasız aklımdan geçenleri Bir anlasan bir duysan Söyleyemediğim o iki kelimeyi *** Kulağımda son sözün Dilimde o şarkı Ellerim sımsıcak Gözlerim dolu dolu *** Kulağımda son sözün Dilimde o şarkı Ellerim sımsıcak Gözlerim ha ağladı ağlayacak *** Şaşırma sakın, içimde gördüklerine Üzülme sakın, inan söylediklerime Şaşırma sakın, içimde gördüklerime Ayrılık yakın *** Bir anlasan bir bilsen Sessiz sedasız aklımdan geçenleri Bir anlasan bir duysan Söyleyemediğim o iki kelimeyi ** Kulağımda son sözün Dilimde o şarkı Ellerim sımsıcak Gözlerim dolu dolu *** Kulağımda son sözün Dilimde o şarkı Ellerim sımsıcak Gözlerim ha ağladı ağlayacak *** Şaşırma sakın, içimde gördüklerine Üzülme sakın, inan söylediklerime Şaşırma sakın, içimde gördüklerime Ayrılık yakın *** Şaşırma sakın, içimde gördüklerine Üzülme sakın, inan söylediklerime Şaşırma sakın, içimde gördüklerime Ayrılık yakın *** Şaşırma sakın, içimde gördüklerine Üzülme sakın, inan söylediklerime Şaşırma sakın, içimde gördüklerime Ayrılık yakın *** Şaşırma sakın

Ara Sıra Kalamam,kalamam sensiz bu gece bir daha Ellerinden kopamam dönmem geriye bir daha Bırakın,bırakın yansın bu gece sevdalar Tutuşurum,sönemem gönlüm güzele hep ağlar *** Özlerim seni ah özlerim her an Korkarım derinlerde yalnızlık yatar Kaybolur sesim ah boş odalarda Titreyen ellerimde ellerin olsa *** Ara sıra,ara sıra ara da bir değsen dudağıma Ara sıra,ara sıra ara da bir öpsem doya doya Ara sıra,ara sıra ara da bir gelsen kucağıma Ara sıra,ara sıra ara da bir sevsem doya doya