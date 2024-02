Melis Sökmen

Kalamam,kalamam sensiz bu gece bir daha Ellerinden kopamam dönmem geriye bir daha Bırakın,bırakın yansın bu gece sevdalar Tutuşurum,sönemem gönlüm güzele hep ağlar *** Özlerim seni ah özlerim her an Korkarım derinlerde yalnızlık yatar Kaybolur sesim ah boş odalarda Titreyen ellerimde ellerin olsa *** Ara sıra,ara sıra ara da bir değsen dudağıma Ara sıra,ara sıra ara da bir öpsem doya doya Ara sıra,ara sıra ara da bir gelsen kucağıma Ara sıra,ara sıra ara da bir sevsem doya doya

Sen benim içimde bir korkulu rüya Her gün sevip sardığım bir hülyasın Yokluk ateşten gömlek Sensizlik ölüm gibi Rüyam, hülyam benim dünyamsın ** Kanımda canımda alın yazımda Bir sen varsın bir de ben şu dünyada *** Nazar değmesin sana, eller değmesin sana Sensizlik ölüm bana.. *** Seni benim gibi seven bulamazsın Tanrım bu rüyadan hiç uyandırmasın Ömrün vefası yok, korkum aşkımdan çok Gönlüm sensiz kalmasın *** Korkulu rüyam, gülen bahtımsın Sen benim sen benim sen benim dünyamsın *** Hepimizin hayatı iki kelime Bir varmış bir yokmuş şu alemde Bir gün sana doymadan göçüp gidersem eğer Son nefeste adın dilimde Her şey sende başlar seninle biter Sevilmek ümidi sevmekten beter…