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7/24 Dinle Öze Dönelim

Öze Dönelim Şarkı Sözleri

Melis Sökmen Öze Dönelim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Melis Sökmen Öze Dönelim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Öze Dönelim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Melis Sökmen

Melis Sökmen

Öze Dönelim

  • Maçka

  • Dön Bana

  • Hatırladığım

  • Yalansız Dolansız

  • Merhaba Hüzün

  • Öze Dönelim

  • Şaşırma Sakın

  • Ara Sıra

  • Del'oğlan

  • Al Beni Sar Beni

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