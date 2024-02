Melis Sökmen

Hatırladığım çok şey var Alnına düşen perçem Dudaklarında yaşayan Minik tebessüm *** Özledim pürüzsüz sakin durgun bakan O gözlerinden elime düşen damlaları Bir sürü şey var hatırladığım Bir sürü şey var gözlerinin yeşilinden *** Çözemediğim esir olmuş bir şarkı var dilimde *** Güzel olacak belki de herşey seninle Saçının her telinde herşey senin elinde Güzel olacak belki de herşey seninle Saçının her telinde kaldım senin elinde..

Sevdaların tuzağına Düşsede deli gönül her an Gel gör ki her gece uzun Yalnızlık koynunda hüzün *** Tek tek ışıklarım söner Karanlık basar yüreğimi Gel gör ki şimdi büsbütün Yalnızlık koynunda hüzün *** Yalansız, dolansız bir sevgi olsa Ümitsiz, hayalsiz yaşanmıyor oysa Yalansız, dolansız bir sevgi olsa Ümitsiz, hayalsiz yaşanmıyor oysa *** Sevdaların tuzağına Düşsede deli gönül her an Gel gör ki her gece uzun Yalnızlık koynunda hüzün *** Tek tek ışıklarım söner Karanlık basar yüreğimi Gel gör ki şimdi büsbütün Yalnızlık koynunda hüzün *** Yalansız, dolansız bir sevgi olsa Ümitsiz, hayalsiz yaşanmıyor oysa Yalansız, dolansız bir sevgi olsa Ümitsiz, hayalsiz yaşanmıyor oysa *** Yalansız, dolansız bir sevgi olsa Ümitsiz, hayalsiz yaşanmıyor oysa Yalansız, dolansız bir sevgi olsa Ümitsiz, hayalsiz yaşanmıyor oysa