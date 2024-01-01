Meltem Cumbul

Beyaz Giyme Söz Olur Beyaz giyme söz olur Siyah giyme toz olur Gel beraber kaçalım Muradımız tez olur *** Salına da salına da gel haydi yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Beya giyme tanırlar Seni yolcu sanırlar Zaten bende talih yok Seni benden alırlar *** Salına da salına da gel haydi yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Alçak ceviz dalları Sıva beyaz kolları Yar nereden geleyim Hep sarmışlar yolları *** Salına da salına da gel haydi yavrum Dön dolaş yine bana gel

Hancı Gurbetten gelmişim yorgunum hancı Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş Aman karanlığı görmesin gözüm Perdeleri ger yavaş yavaş Garibim herşey bana yabancı Dertliyim çekinme doldur hancı Önce kımıldar hafif bir sancı Ayrılık sonradan der yavaş yavaş *** Bende bir resmi var yarısı yırtık On yıldır evimin kapısı örtük Garip bir de sarhoş oldu mu artık Bütün sırlarını der yavaş yavaş *** İşte hancı ben her zaman böyleyim Öteyi ne sen sor ne ben söyleyim Kaldır artık boş kadehi neyleyim Şu bizim hesabı gör yavaş yavaş

Ah Bu Gönül Şarkıları Seninle doğan güldür bu gönül Ah, bu gönül şarkıları Dilimdeki bülbüldür bu gönül Ah, bu gönül şarkıları *** Doğdu sevgi tasında gönül Bir gençlik masasında İkimiz arasında bu gönül Ah, bu gönül şarkıları *** Kavuşmanın tadını, ayrılık Ayrılık feryadını Taşır senin adını bu gönül Ah, bu gönül şarkıları *** Doğdu sevgi tasında gönül Bir gençlik masasında İkimiz arasında bu gönül Ah, bu gönül şarkıları *** Ah, bu gönül şarkıları

Sen de Başını Alıp Gitme Ne Olur Ben suyumu kazandım da içtim Ekmeğimi böldüm de yedim Ben suyumu kazandım da içtim Ekmeğimi böldüm de yedim *** Alkışı duydum, ihaneti gördüm Sesim de oldu, sessizliğimde Seviştiğimde oldu benim *** Sende başını alıp gitme ne olur. ne olur tut ellerimi Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar Hiçbir şeyi istemedim seni istediğim kadar Sende başını alıp gitme ne olur. ne olur tut ellerimi *** Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar Hiçbir şeyi istemedim seni istediğim kadar Sende başını alıp gitme ne olur. ne olur tut ellerimi Ne olur, ne olur *** Sende başını alıp gitme ne olur. ne olur tut ellerimi Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar Hiçbir şeyi istemedim seni istediğim kadar Sende başını alıp gitme ne olur. ne olur tut ellerimi *** Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar Hiçbir şeyi istemedim seni istediğim kadar Sende başını alıp gitme ne olur. ne olur tut ellerimi Ne olur, ne olur

Dom Dom Kurşunu Kaşların arasından Dom dom kurşunu değdi Dom dom kurşunu değdi Bir avcı vurdu beni Bin avcı beni yedi Bin avcı beni yedi Ah dedim ağladım Yaremi bağladım Ah dedim ağladım Yaremi bağladım Eğdi yar boynun eğdi Allah kerimsin dedi Hançer yarası değil Dom dom kurşunu değdi Hançer yarası değil Dom dom kurşunu değdi Gel gel gümüle gel Gel gel gümüle gel Gel gel gümüle gel böğrüme Dom dom kurşunu Gel gel gümüle gel Gel gel gümüle gel Gel gel gümüle gel böğrüme Dom dom kurşunu Bugünüm harap oldu Dünden iyi midir ki Dünden iyi midir ki Doktor hasta ben hasta Benden iyi midir ki Benden iyi midir ki Ah dedim ağladım Yaremi bağladım Ah dedim ağladım Yaremi bağladım Eğdi yar boynun eğdi Allah kerimsin dedi Hançer yarası değil Dom dom kurşunu değdi Hançer yarası değil Dom dom kurşunu değdi Gel gel gümüle gel Gel gel gümüle gel Gel gel gümüle gel böğrüme Dom dom kurşunu Gel gel gümüle gel Gel gel gümüle gel Gel gel gümüle gel böğrüme Dom dom kurşunu Mahzuni yar benim Halımı anlasaydı Halımı anlasaydı Bütün dertliler gibi İnleyip dinleseydi İnleyip dinleseydi Ah dedim ağladım Yaremi bağladım Ah dedim ağladım Yaremi bağladım Eğdi yar boynun eğdi Allah kerimsin dedi Hançer yarası değil Dom dom kurşunu değdi Hançer yarası değil Dom dom kurşunu değdi Gel gel gümüle gel Gel gel gümüle gel Gel gel gümüle gel böğrüme Dom dom kurşunu Gel gel gümüle gel Gel gel gümüle gel Gel gel gümüle gel böğrüme Dom dom kurşunu