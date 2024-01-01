Meltem Doğanay

Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı? Gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı? Gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı *** Aramızda sıra dağlar, dağlar mı olacaktı? Aramızda sıra dağlar, dağlar mı olacaktı? *** Üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz Üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz *** Biz de mi böyle, böyle olacaktık? Bu en güzel çağda yas mı tutacaktık Biz de mi böyle, böyle olacaktık? Bu en güzel çağda yas mı tutacaktık *** Aramızda sıra dağlar, dağlar mı olacaktı? Aramızda sıra dağlar, dağlar mı olacaktı? *** Üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz Üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz