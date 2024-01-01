Ellerim Böyle Boşmu Kalacaktı Şarkı Sözleri
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Meltem Doğanay
Ellerim Böyle Boşmu Kalacaktı
Tüm Şarkıları
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Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı?
Gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı
Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı?
Gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı
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Aramızda sıra dağlar, dağlar mı olacaktı?
Aramızda sıra dağlar, dağlar mı olacaktı?
***
Üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz
Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz
Üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz
Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz
***
Biz de mi böyle, böyle olacaktık?
Bu en güzel çağda yas mı tutacaktık
Biz de mi böyle, böyle olacaktık?
Bu en güzel çağda yas mı tutacaktık
***
Aramızda sıra dağlar, dağlar mı olacaktı?
Aramızda sıra dağlar, dağlar mı olacaktı?
***
Üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz
Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz
Üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz
Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz