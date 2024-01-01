Menekşe Gözler Şarkı Sözleri
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Meltem Doğanay
Menekşe Gözler
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Gönlüm yaralı bilmiyorum yâr
Yâr bana ne oldu
Gönlüm yaralı bilmiyorum yâr
Yâr bana ne oldu
***
Gül renkli yüzüm aşkın için bak
Bak yine soldu
Gül renkli yüzüm aşkın için bak
Bak yine soldu
***
Artık yetişir hasretimiz
Yılları buldu
Vallahi inan dertli gönül hep
Hep seni sordu
***
Vallahi inan dertli gönül hep
Hep seni sordu
-
İndim havuz başına
Bir yâr çıktı karşıma
Sevda nedir bilmezdim
O getirdi başıma
Sevda nedir bilmezdim
O da geldi başıma
***
Gelemem ben, gidemem ben
Her güzele gönül veremem ben
Aç kolların', sar boynuma
Üşüdüm, üşüdüm, saramam ben
Aç kolların', sar boynuma
Üşüdüm, üşüdüm, saramam ben
***
Havuz başında burma
Çapkın, karşımda durma
Kirpiklerin ok olmuş
Yeter, kalbime vurma
Kirpiklerin ok olmuş
Yeter, kalbime vurma
***
Gelemem ben, gidemem ben
Her güzele gönül veremem ben
Aç kolların', sar boynuma
Üşüdüm, üşüdüm, saramam ben
Aç kolların, sar boynuma
Üşüdüm, üşüdüm, saramam ben
***
Aç kolların', sar boynuma
Üşüdüm, üşüdüm, saramam ben
Aç kolların', sar boynuma
Üşüdüm, üşüdüm, saramam ben
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Menekşe gözler hülyalı
Bakışları çok manalı
Gönül yakıcı o gözler
Meğer ezelden sevdalı
Gönül yakıcı o gözler
Meğer ezelden sevdalı
***
Gel etme eyleme
Aksi söz söyleme
Beni red eyleme
Beni terk eyleme
Canım, gülüm gel
***
Gel etme eyleme
Aksi söz söyleme
Beni red eyleme
Beni terk eyleme
Canım, gülüm gel
***
Yatıp dizinde ağlarsam
Gece ve gündüz çağlarsam
Billahi sen de acırsın
Aşkıma matem bağlarsam
Billahi sen de acırsın
Aşkıma matem bağlarsam
***
Gel etme eyleme
Aksi söz söyleme
Beni red eyleme
Beni terk eyleme
Canım, gülüm gel
***
Gel etme eyleme
Aksi söz söyleme
Beni red eyleme
Beni terk eyleme
Canım, gülüm gel
-
Üsküdar’a Gider İken Aldı Da Bir Yağmur,
Kâtibimin Setresi Uzun Eteği Çamur.
Kâtip Uykudan Uyanmış Gözleri Mahmur.
***
Kâtip Benim Ben Kâtibin El Ne Karışır,
Kâtibime Kolalı Da Gömlek Ne Güzel Yaraşır.
***
Üsküdar’a Gider İken Bir Mendil Buldum,
Mendilimin İçine De Lokum Doldurdum.
Kâtibimi Arar İken Yanımda Buldum.
***
Kâtip Benim Ben Kâtibin El Ne Karışır,
Kâtibime Kolalı Da Gömlek Ne Güzel Yaraşır.
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Yok başka yerin lütfu ne yazdan ne de kıştan
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan
Ah Kalamış'tan
Yok zerre teselli ne gülüşten, ne bakıştan
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan
Ah Kalamış'tan
İstanbul'u sevmezse gönül aşkı ne anlar, aşkı ne anlar
Düşsün suya yer yer erisin eski zamanlar, eski zamanlar
Sarsın bizi akşamda, şarap renkli dumanlar, şarap renkli dumanlar
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan
Ah Kalamış'tan
Of off. Efendiniz, ay parlayarak, şen gülerekten
Gündüz koya sen gel, ...
Ses çıkmıyor artık ne kürekten ne yürekten.
Emret güzelim, istediğin şarkıyı emret oooff offf
Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan
Ah Kalamış'tan
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Muhabbet bağına girdim bu gece
Açılmış gülleri derdim bu gece
Vuslatın çağına erdim bu gece
Muhabbet doyulmaz bir pınarmış
***
Ararım ararım ararım seni her yerde
Sorarım ıssız gecelerde sevgilim nerde
Ararım ararım ararım seni her yerde
Sorarım ıssız gecelerde sevgilim nerde
***
Açıldı bahtımın gonca gülleri
Gönül bağında öter bülbülleri
Aşkıma sarayım hep gönülleri
Muhabbet doyulmaz bir pınarmış
***
Ararım ararım ararım seni her yerde
Sorarım ıssız gecelerde sevgilim nerde
Ararım ararım ararım seni her yerde
Sorarım ıssız gecelerde sevgilim nerde
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