Saklı Kayıtlar Şarkı Sözleri
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Meltem Doğanay
Saklı Kayıtlar
-
İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm
Onu niçin anıyor, anıyor bu gönlüm
İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm
Onu niçin anıyor, anıyor bu gönlüm
***
O bir vefâsızdı, o bir hayırsızdı
Neden niçin yanıyor?
Neden niçin arıyor?
***
Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü
O çok güzeldi ama yalancının biriydi
Aah, unut onu gönlüm, unut onu sen de
Unut onu gönlüm, unut onu sen de
***
Neden niçin yanıyor, yanıyor bu gönlüm?
Onu niçin arıyor, arıyor bu gönlüm
Neden niçin yanıyor, yanıyor bu gönlüm?
Onu niçin arıyor, arıyor bu gönlüm
***
O bir vefâsızdı, o bir hayırsızdı
Neden niçin arıyor?
Neden niçin yanıyor?
***
Açık yeşildi gözü, melek gibiydi yüzü
O çok güzeldi ama yalancının biriydi
Aah, unut onu gönlüm, unut onu sen de
Unut onu gönlüm, unut onu sen de
-
Mihrabim diyerek sana yuzvurdum
Gonlunun dalinda bir yuva kurdum
Yillardan beridir yalvarip durdum
Sevgilim demeyi ogretemedim
Gonlunde sevgime yer vermedinde
Yaban gulleri hep derledinde
Ellerin ismini ezberledinde
Bir benim adimi ogretemedim
Sonunda hicrani ogrettin bana
Ben sana sevmeyi ogretemedim
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Bülbülün çilesi yanmakmış güle
Ömürler geçiyor ağlaya güle
Bülbülün çilesi yanmakmış güle
Ömürler geçiyor ağlaya güle
***
Yolcuyuz cümlemiz hep o meçhule
İçelim a dostlar neşe dolalım
İçelim bu akşam sermest olalım
İçelim bu akşam sermest olalım
***
Kimimiz hasretiz sevdiğimize
Kimimiz yanarız gençliğimize
Kimimiz hasretiz sevdiğimize
Kimimiz yanarız gençliğimize
***
Gelmeden yolculuk sırası bize
İçelim a dostlar neşe dolalım
İçelim bu akşam sermest olalım
İçelim bu akşam sermest olalım
İçelim bu akşam sermest olalım
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Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı?
Gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı
Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı?
Gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı
***
Aramızda sıra dağlar, dağlar mı olacaktı?
Aramızda sıra dağlar, dağlar mı olacaktı?
***
Üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz
Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz
Üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz
Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz
***
Biz de mi böyle, böyle olacaktık?
Bu en güzel çağda yas mı tutacaktık
Biz de mi böyle, böyle olacaktık?
Bu en güzel çağda yas mı tutacaktık
***
Aramızda sıra dağlar, dağlar mı olacaktı?
Aramızda sıra dağlar, dağlar mı olacaktı?
***
Üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz
Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz
Üzülme sen meleğim, gün olur kavuşuruz
Ecel ayırsa bile mahşerde buluşuruz