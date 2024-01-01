Meltem Doğanay

İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm Onu niçin anıyor, anıyor bu gönlüm İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm Onu niçin anıyor, anıyor bu gönlüm *** O bir vefâsızdı, o bir hayırsızdı Neden niçin yanıyor? Neden niçin arıyor? *** Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü O çok güzeldi ama yalancının biriydi Aah, unut onu gönlüm, unut onu sen de Unut onu gönlüm, unut onu sen de *** Neden niçin yanıyor, yanıyor bu gönlüm? Onu niçin arıyor, arıyor bu gönlüm Neden niçin yanıyor, yanıyor bu gönlüm? Onu niçin arıyor, arıyor bu gönlüm *** O bir vefâsızdı, o bir hayırsızdı Neden niçin arıyor? Neden niçin yanıyor? *** Açık yeşildi gözü, melek gibiydi yüzü O çok güzeldi ama yalancının biriydi Aah, unut onu gönlüm, unut onu sen de Unut onu gönlüm, unut onu sen de