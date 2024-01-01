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7/24 Dinle Menekşe Gözler

Menekşe Gözler Şarkı Sözleri

Meltem Doğanay Menekşe Gözler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Meltem Doğanay Menekşe Gözler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Menekşe Gözler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Meltem Doğanay

Meltem Doğanay

Menekşe Gözler

  • İndim Havuz Başına

  • Menekşe Gözler

  • Üsküdar

  • Nedir Bana

  • Kalamış

  • Gönlüm Yaralı

  • Muhabbet Bağı

  • Geçti Hayal İçinde

  • Bilirim Daha Sen

  • El Çek Tabip

  • Bahar Bitti Güz Bitti

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