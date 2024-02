Meltem Doğanay

Yok başka yerin lütfu ne yazdan ne de kıştan Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan Ah Kalamış'tan Yok zerre teselli ne gülüşten, ne bakıştan Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan Ah Kalamış'tan İstanbul'u sevmezse gönül aşkı ne anlar, aşkı ne anlar Düşsün suya yer yer erisin eski zamanlar, eski zamanlar Sarsın bizi akşamda, şarap renkli dumanlar, şarap renkli dumanlar Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan Ah Kalamış'tan Of off. Efendiniz, ay parlayarak, şen gülerekten Gündüz koya sen gel, ... Ses çıkmıyor artık ne kürekten ne yürekten. Emret güzelim, istediğin şarkıyı emret oooff offf Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan Ah Kalamış'tan

İndim havuz başına Bir yâr çıktı karşıma Sevda nedir bilmezdim O getirdi başıma Sevda nedir bilmezdim O da geldi başıma *** Gelemem ben, gidemem ben Her güzele gönül veremem ben Aç kolların', sar boynuma Üşüdüm, üşüdüm, saramam ben Aç kolların', sar boynuma Üşüdüm, üşüdüm, saramam ben *** Havuz başında burma Çapkın, karşımda durma Kirpiklerin ok olmuş Yeter, kalbime vurma Kirpiklerin ok olmuş Yeter, kalbime vurma *** Gelemem ben, gidemem ben Her güzele gönül veremem ben Aç kolların', sar boynuma Üşüdüm, üşüdüm, saramam ben Aç kolların, sar boynuma Üşüdüm, üşüdüm, saramam ben *** Aç kolların', sar boynuma Üşüdüm, üşüdüm, saramam ben Aç kolların', sar boynuma Üşüdüm, üşüdüm, saramam ben