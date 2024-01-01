Meltem Doğanay

Üsküdar Üsküdar’a Gider İken Aldı Da Bir Yağmur, Kâtibimin Setresi Uzun Eteği Çamur. Kâtip Uykudan Uyanmış Gözleri Mahmur. *** Kâtip Benim Ben Kâtibin El Ne Karışır, Kâtibime Kolalı Da Gömlek Ne Güzel Yaraşır. *** Üsküdar’a Gider İken Bir Mendil Buldum, Mendilimin İçine De Lokum Doldurdum. Kâtibimi Arar İken Yanımda Buldum. *** Kâtip Benim Ben Kâtibin El Ne Karışır, Kâtibime Kolalı Da Gömlek Ne Güzel Yaraşır.

İndim Havuz Başına İndim havuz başına Bir yâr çıktı karşıma Sevda nedir bilmezdim O getirdi başıma Sevda nedir bilmezdim O da geldi başıma *** Gelemem ben, gidemem ben Her güzele gönül veremem ben Aç kolların', sar boynuma Üşüdüm, üşüdüm, saramam ben Aç kolların', sar boynuma Üşüdüm, üşüdüm, saramam ben *** Havuz başında burma Çapkın, karşımda durma Kirpiklerin ok olmuş Yeter, kalbime vurma Kirpiklerin ok olmuş Yeter, kalbime vurma *** Gelemem ben, gidemem ben Her güzele gönül veremem ben Aç kolların', sar boynuma Üşüdüm, üşüdüm, saramam ben Aç kolların, sar boynuma Üşüdüm, üşüdüm, saramam ben *** Aç kolların', sar boynuma Üşüdüm, üşüdüm, saramam ben Aç kolların', sar boynuma Üşüdüm, üşüdüm, saramam ben

Menekşe Gözler Menekşe gözler hülyalı Bakışları çok manalı Gönül yakıcı o gözler Meğer ezelden sevdalı Gönül yakıcı o gözler Meğer ezelden sevdalı *** Gel etme eyleme Aksi söz söyleme Beni red eyleme Beni terk eyleme Canım, gülüm gel *** Gel etme eyleme Aksi söz söyleme Beni red eyleme Beni terk eyleme Canım, gülüm gel *** Yatıp dizinde ağlarsam Gece ve gündüz çağlarsam Billahi sen de acırsın Aşkıma matem bağlarsam Billahi sen de acırsın Aşkıma matem bağlarsam *** Gel etme eyleme Aksi söz söyleme Beni red eyleme Beni terk eyleme Canım, gülüm gel *** Gel etme eyleme Aksi söz söyleme Beni red eyleme Beni terk eyleme Canım, gülüm gel

Kalamış Yok başka yerin lütfu ne yazdan ne de kıştan Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan Ah Kalamış'tan Yok zerre teselli ne gülüşten, ne bakıştan Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan Ah Kalamış'tan İstanbul'u sevmezse gönül aşkı ne anlar, aşkı ne anlar Düşsün suya yer yer erisin eski zamanlar, eski zamanlar Sarsın bizi akşamda, şarap renkli dumanlar, şarap renkli dumanlar Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan Ah Kalamış'tan Of off. Efendiniz, ay parlayarak, şen gülerekten Gündüz koya sen gel, ... Ses çıkmıyor artık ne kürekten ne yürekten. Emret güzelim, istediğin şarkıyı emret oooff offf Bir tatlı huzur almaya geldik Kalamış'tan Ah Kalamış'tan

Gönlüm Yaralı Gönlüm yaralı bilmiyorum yâr Yâr bana ne oldu Gönlüm yaralı bilmiyorum yâr Yâr bana ne oldu *** Gül renkli yüzüm aşkın için bak Bak yine soldu Gül renkli yüzüm aşkın için bak Bak yine soldu *** Artık yetişir hasretimiz Yılları buldu Vallahi inan dertli gönül hep Hep seni sordu *** Vallahi inan dertli gönül hep Hep seni sordu