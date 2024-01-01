×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Vaveyla

Vaveyla Şarkı Sözleri

Meral Sezgin Vaveyla şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Meral Sezgin Vaveyla şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Vaveyla sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Meral Sezgin

Meral Sezgin

Vaveyla

  • Aldana Aldana

  • Aslan Gibi

  • Panik Atak

  • (C)Esaret (Remix)

  • Açık Deniz

  • Çocuk

  • Esaret

  • Hala

  • Her Şey Yolunda

  • İmkansız

  • Issız Ada

  • Leyla

  • Zor Sevdiğimden

  • (K)açık Deniz

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı