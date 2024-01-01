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7/24 Dinle Aldana Aldana (Yaz Çiçeğim)

Aldana Aldana (Yaz Çiçeğim) Şarkı Sözleri

Meral Sezgin Aldana Aldana (Yaz Çiçeğim) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Meral Sezgin Aldana Aldana (Yaz Çiçeğim) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aldana Aldana (Yaz Çiçeğim) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Meral Sezgin

Meral Sezgin

Aldana Aldana (Yaz Çiçeğim)

  • Anlamadınki

  • Çok Seviyorum

  • Aldana Aldana

  • Olmaz Olmaz

  • Ahımı Geri Almam

  • Yama

  • Senin Yüzünden

  • Yaz Çiçeği

  • İyi Bak

  • Hayır Olmaz

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