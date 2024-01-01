Aldana Aldana (Yaz Çiçeğim) Şarkı Sözleri
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Meral Sezgin
Aldana Aldana (Yaz Çiçeğim)
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Beni Bırakıp Gitti Demişsin
Seven Yüreğimi Yaktı Demişsin
Ardımdan Bir Aşkı Yıktı&Gömdü Demişsin
Canımdan Çok Sevdim, Anlamadın Ki
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Gönül Bahçeme Hazan Getirdin
Aşk Dolu Yüreğimi Yedin Bitirdin
Canımdan Çok Severken Hasret Düşürdün&Çektirdin
Uğrunda Çok Yandım, Anlamadın Ki
***
Anlamadın Ki, Anlamadın Ki
Uğrunda Çok Yandım, Anlamadın Ki
Tanrı Şahidimdir Gönlüm Artık Boş
Gönlümdeki Aşk Mevsimi Yine Sensiz Kış
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Gururum Yıkılmış Hayatım Bomboş&Gönlüm Hala Boş
Uğrunda Çok Yandım, Anlamadın Ki
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Gülen çehreleri sahte dostları
Aldana, aldana öğrendim artık
Gülen çehreleri sahte dostları
Aldana, aldana öğrendim artık
***
Ne seven isterim ne vefalı bir dost
Aldana, aldana öğrendim artık
Ne seven isterim ne vefalı bir dost
Aldana, aldana öğrendim artık
***
Dostum gölgem olur sessiz sedasız
Yanlızlığımda var ne arasanız
Dostum gölgem olur sessiz sedasız
Yanlızlığımda var ne arasanız
***
Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız
Aldana, aldana öğrendim artık
Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız
Aldana, aldana öğrendim artık
***
Kim bilir daha ne günler gelecek
Kim bilir bu gözler neler görecek
Kim bilir daha ne günler gelecek
Kim bilir bu gözler neler görecek
***
Aynadaki çehre en acı gerçek
Aldana, aldana öğrendim artık
Aynadaki çehre en acı gerçek
Aldana, aldana öğrendim artık
***
Dostum gölgem olur sessiz sedasız
Yanlızlığımda var ne arasanız
Dostum gölgem olur sessiz sedasız
Yanlızlığımda var ne arasanız
***
Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız
Aldana, aldana öğrendim artık
Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız
Aldana, aldana öğrendim artık
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İyi günde her şey iyi oluyor
Kötü günde her şey kötü oluyor
Can ciğer olanlar artık olmuyor
Aldana, aldana öğrendim
Aldana, aldana öğrendim artık
Öğrendim artık
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Nasıl Olur Böyle Birdenbire
Nasıl Biter Herşey Nasıl Söyle
Daha Dün Benimle Beraberdin
Sevgilim, Herşeyim, Ümidimdin
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Yok Olamaz, Yok Yok Olamaz, Inanmıyorum
Yok Olamaz, Yok Yok Olamaz, Inanmıyorum
Hayır Olmaz, Gidemezsin
Hayır Olmaz, Yapamazsın
***
Beni Sensiz Bırakıpta
Hasrete Mahkum Edemezsin
Yok Olamaz, Yok Yok Olamaz, Inanmıyorum
Yok Olamaz, Yok Yok Olamaz, Inanmıyorum
***
Yuvasız Kuş Gibi Kaldım Çaresiz
Öyle Çok Dertliyim Ah Çaresiz
Bu Kadar Kolay Mı Çekip Gitmek
Bir Hevesti Deyip Gülüp Geçmek