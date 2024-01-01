Meral Sezgin

Beni Bırakıp Gitti Demişsin Seven Yüreğimi Yaktı Demişsin Ardımdan Bir Aşkı Yıktı&Gömdü Demişsin Canımdan Çok Sevdim, Anlamadın Ki *** Gönül Bahçeme Hazan Getirdin Aşk Dolu Yüreğimi Yedin Bitirdin Canımdan Çok Severken Hasret Düşürdün&Çektirdin Uğrunda Çok Yandım, Anlamadın Ki *** Anlamadın Ki, Anlamadın Ki Uğrunda Çok Yandım, Anlamadın Ki Tanrı Şahidimdir Gönlüm Artık Boş Gönlümdeki Aşk Mevsimi Yine Sensiz Kış *** Gururum Yıkılmış Hayatım Bomboş&Gönlüm Hala Boş Uğrunda Çok Yandım, Anlamadın Ki

Gülen çehreleri sahte dostları Aldana, aldana öğrendim artık Gülen çehreleri sahte dostları Aldana, aldana öğrendim artık *** Ne seven isterim ne vefalı bir dost Aldana, aldana öğrendim artık Ne seven isterim ne vefalı bir dost Aldana, aldana öğrendim artık *** Dostum gölgem olur sessiz sedasız Yanlızlığımda var ne arasanız Dostum gölgem olur sessiz sedasız Yanlızlığımda var ne arasanız *** Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız Aldana, aldana öğrendim artık Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız Aldana, aldana öğrendim artık *** Kim bilir daha ne günler gelecek Kim bilir bu gözler neler görecek Kim bilir daha ne günler gelecek Kim bilir bu gözler neler görecek *** Aynadaki çehre en acı gerçek Aldana, aldana öğrendim artık Aynadaki çehre en acı gerçek Aldana, aldana öğrendim artık *** Dostum gölgem olur sessiz sedasız Yanlızlığımda var ne arasanız Dostum gölgem olur sessiz sedasız Yanlızlığımda var ne arasanız *** Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız Aldana, aldana öğrendim artık Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız Aldana, aldana öğrendim artık *** İyi günde her şey iyi oluyor Kötü günde her şey kötü oluyor Can ciğer olanlar artık olmuyor Aldana, aldana öğrendim Aldana, aldana öğrendim artık Öğrendim artık