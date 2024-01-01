Hasret Kokuyor Şarkı Sözleri
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Meral Sezgin
Hasret Kokuyor
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Gecendeki her rüya
Gönlündeki her sevda
Düşlediğin bir dünya
Ben olmak istiyorum
***
Dertlerinin çaresi
Kalbinin gül bahçesi
Ömrünün tüm neşesi
Ben olmak istiyorum
***
Dinlediğin şarkılarda
Dileğinde adağında
Bir an olsun dudağında
Ben olmak istiyorum
***
Dilindeki her hecen
Hem gündüzün hem gecen
Tükenmeyen düşüncen
Ben olmak istiyorum
***
Baharında yazında
Damarında kanında
Ömür boyu yanında
Ben olmak istiyorum
***
Dinlediğin şarkılarda
Dileğinde adağında
Bir an olsun dudağında
Ben olmak istiyorum
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Ben Düştükçe Kalkarım
Kafanı Yorma Dostum
Ben Söndükçe Parlarım
Sen Bana Bakma Dostum
***
Belli Etmem Halimi
Söylemem Hiç Derdimi
Anlamaz Kimse Beni
Sen Bana Bakma Dostum
***
Ben Yandıkça Gülerim
Kafanı Yorma Dostum
Ben Andıkça Severim
Sen Bana Bakma Dostum
***
Ben Bir Kadeh Şarapta
Kuşlar Gibi Olurum
Her Resmine Bakışta
Mutluluğu Bulurum & Paramparça Olurum
-
Kalbimde Bir Sevda Çırpınır Durur
Saatler Her Gece Ikiyi Vurur
Kurduğum Hayaller Sabahı Bulur
Dünyada Hiç Böyle Hayat Mı Olur
***
Bu Aşkın Yolları Hasret Mi Dolu
Nasılda Kaybettim Ben Doğru Yolu
Büyüksün Allah'ım Sen Beni Koru
Dünyada Hiç Böyle Hayat Mı&Sevgi Mi Olur
***
Nedir Bu Çektiğim Bir Ah Mı Aldım
Gerçeği Görmeden Hayale Daldım
Mutluluk Nerdesin Sen Nerde Kaldın
Dünyada Hiç Böyle Hayat Mı Olur
***
Bu Aşkın Yolları Hasret Mi Dolu
Nasılda Kaybettim Ben Doğru Yolu
Büyüksün Allah'ım Sen Beni Koru
Dünyada Hiç Böyle Hayat Mı&Sevgi Mi Olur
-
Yaşanmaz, Yaşanmaz, Yaşanmaz
Yaşanmaz Sevgilim Böyle Yaşanmaz
Ayrılık Acısı Beni Vururken
Kalbimde Bir Ateş Yanıp Dururken
***
Hasretin Elinde Hergün Ölürken
Yaşanmaz Sevgilim Böyle&Sensiz Yaşanmaz
Sen Verdin Bu Derdi, Sen Verdin Bana, Sen Verdin Bana
Bu Kadar Işkence Olmaz Insana, Olmaz Insana
***
Perişan Haldeyim Gelip Baksana
Yaşanmaz Sevgilim Sensiz Yaşanmaz
Yaşanmaz Birtanem Böyle Yaşanmaz
Yaşanmaz, Yaşanmaz, Yaşanmaz
***
Yaşanmaz Sevgilim Böyle Yaşanmaz
Nasılda Inandım, Düştüm Aşkına
Kaybettim Kendimi, Döndüm Şaşkına
Yetmez Mi Çektiğim Allah Aşkına
***
Yaşanmaz Sevgilim&Birtanem Böyle Yaşanmaz
Sen Verdin Bu Derdi, Sen Verdin Bana, Sen Verdin Bana
Bu Kadar Işkence Olmaz Insana, Olmaz Insana
Perişan Haldeyim Gelip Baksana
***
Yaşanmaz Sevgilim Sensiz Yaşanmaz
Yaşanmaz Birtanem Böyle Yaşanmaz
Yaşanmaz, Yaşanmaz, Yaşanmaz
Yaşanmaz Sevgilim Böyle Yaşanmaz
-
Cehennem azabı sensizlik bana
Gel artık sevgilim hasret kokuyor...
***
Okuyup okuyup bastım bağrıma
Derman gibi deldin gönül yarama
Çok özledim seni uzaksın bana
Yazdığın mektuplar hasret kokuyor
***
Hasret kokuyor, hasret kokuyor
Yazdığın mektuplar hasret kokuyor
***
Bir de resmin vardı zarfın içinde
Bakışların hala gözüm önünde
***
Elde olsan bile aşkın kalbimde
Bastığın topraklar hasret kokuyor
***
Hasret kokuyor, hasret kokuyor
Bastığın topraklar hasret kokuyor
***
Bir tutam saçını vermiştin bana
Giderken hatıra demiştin bana
İçinde şiirler yazmıştın bana
Yazdığın şiirler hasret kokuyor
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Hasret kokuyor, hasret kokuyor
Yazdığın şiirler hasret kokuyor
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