Meral Sezgin

Beni Düşünme Dostum Ben Düştükçe Kalkarım Kafanı Yorma Dostum Ben Söndükçe Parlarım Sen Bana Bakma Dostum *** Belli Etmem Halimi Söylemem Hiç Derdimi Anlamaz Kimse Beni Sen Bana Bakma Dostum *** Ben Yandıkça Gülerim Kafanı Yorma Dostum Ben Andıkça Severim Sen Bana Bakma Dostum *** Ben Bir Kadeh Şarapta Kuşlar Gibi Olurum Her Resmine Bakışta Mutluluğu Bulurum & Paramparça Olurum

Ben Olmak İstiyorum Gecendeki her rüya Gönlündeki her sevda Düşlediğin bir dünya Ben olmak istiyorum *** Dertlerinin çaresi Kalbinin gül bahçesi Ömrünün tüm neşesi Ben olmak istiyorum *** Dinlediğin şarkılarda Dileğinde adağında Bir an olsun dudağında Ben olmak istiyorum *** Dilindeki her hecen Hem gündüzün hem gecen Tükenmeyen düşüncen Ben olmak istiyorum *** Baharında yazında Damarında kanında Ömür boyu yanında Ben olmak istiyorum *** Dinlediğin şarkılarda Dileğinde adağında Bir an olsun dudağında Ben olmak istiyorum

Böyle Hayat Mı Olur Kalbimde Bir Sevda Çırpınır Durur Saatler Her Gece Ikiyi Vurur Kurduğum Hayaller Sabahı Bulur Dünyada Hiç Böyle Hayat Mı Olur *** Bu Aşkın Yolları Hasret Mi Dolu Nasılda Kaybettim Ben Doğru Yolu Büyüksün Allah'ım Sen Beni Koru Dünyada Hiç Böyle Hayat Mı&Sevgi Mi Olur *** Nedir Bu Çektiğim Bir Ah Mı Aldım Gerçeği Görmeden Hayale Daldım Mutluluk Nerdesin Sen Nerde Kaldın Dünyada Hiç Böyle Hayat Mı Olur *** Bu Aşkın Yolları Hasret Mi Dolu Nasılda Kaybettim Ben Doğru Yolu Büyüksün Allah'ım Sen Beni Koru Dünyada Hiç Böyle Hayat Mı&Sevgi Mi Olur

Böyle Yaşanmaz Yaşanmaz, Yaşanmaz, Yaşanmaz Yaşanmaz Sevgilim Böyle Yaşanmaz Ayrılık Acısı Beni Vururken Kalbimde Bir Ateş Yanıp Dururken *** Hasretin Elinde Hergün Ölürken Yaşanmaz Sevgilim Böyle&Sensiz Yaşanmaz Sen Verdin Bu Derdi, Sen Verdin Bana, Sen Verdin Bana Bu Kadar Işkence Olmaz Insana, Olmaz Insana *** Perişan Haldeyim Gelip Baksana Yaşanmaz Sevgilim Sensiz Yaşanmaz Yaşanmaz Birtanem Böyle Yaşanmaz Yaşanmaz, Yaşanmaz, Yaşanmaz *** Yaşanmaz Sevgilim Böyle Yaşanmaz Nasılda Inandım, Düştüm Aşkına Kaybettim Kendimi, Döndüm Şaşkına Yetmez Mi Çektiğim Allah Aşkına *** Yaşanmaz Sevgilim&Birtanem Böyle Yaşanmaz Sen Verdin Bu Derdi, Sen Verdin Bana, Sen Verdin Bana Bu Kadar Işkence Olmaz Insana, Olmaz Insana Perişan Haldeyim Gelip Baksana *** Yaşanmaz Sevgilim Sensiz Yaşanmaz Yaşanmaz Birtanem Böyle Yaşanmaz Yaşanmaz, Yaşanmaz, Yaşanmaz Yaşanmaz Sevgilim Böyle Yaşanmaz