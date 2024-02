Meral Sezgin

Gecendeki her rüya Gönlündeki her sevda Düşlediğin bir dünya Ben olmak istiyorum *** Dertlerinin çaresi Kalbinin gül bahçesi Ömrünün tüm neşesi Ben olmak istiyorum *** Dinlediğin şarkılarda Dileğinde adağında Bir an olsun dudağında Ben olmak istiyorum *** Dilindeki her hecen Hem gündüzün hem gecen Tükenmeyen düşüncen Ben olmak istiyorum *** Baharında yazında Damarında kanında Ömür boyu yanında Ben olmak istiyorum *** Dinlediğin şarkılarda Dileğinde adağında Bir an olsun dudağında Ben olmak istiyorum