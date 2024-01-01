Meral Sezgin

Hasret Kokuyor Cehennem azabı sensizlik bana Gel artık sevgilim hasret kokuyor... *** Okuyup okuyup bastım bağrıma Derman gibi deldin gönül yarama Çok özledim seni uzaksın bana Yazdığın mektuplar hasret kokuyor *** Hasret kokuyor, hasret kokuyor Yazdığın mektuplar hasret kokuyor *** Bir de resmin vardı zarfın içinde Bakışların hala gözüm önünde *** Elde olsan bile aşkın kalbimde Bastığın topraklar hasret kokuyor *** Hasret kokuyor, hasret kokuyor Bastığın topraklar hasret kokuyor *** Bir tutam saçını vermiştin bana Giderken hatıra demiştin bana İçinde şiirler yazmıştın bana Yazdığın şiirler hasret kokuyor *** Hasret kokuyor, hasret kokuyor Yazdığın şiirler hasret kokuyor

Ben Olmak İstiyorum Gecendeki her rüya Gönlündeki her sevda Düşlediğin bir dünya Ben olmak istiyorum *** Dertlerinin çaresi Kalbinin gül bahçesi Ömrünün tüm neşesi Ben olmak istiyorum *** Dinlediğin şarkılarda Dileğinde adağında Bir an olsun dudağında Ben olmak istiyorum *** Dilindeki her hecen Hem gündüzün hem gecen Tükenmeyen düşüncen Ben olmak istiyorum *** Baharında yazında Damarında kanında Ömür boyu yanında Ben olmak istiyorum *** Dinlediğin şarkılarda Dileğinde adağında Bir an olsun dudağında Ben olmak istiyorum

Beni Düşünme Dostum Ben Düştükçe Kalkarım Kafanı Yorma Dostum Ben Söndükçe Parlarım Sen Bana Bakma Dostum *** Belli Etmem Halimi Söylemem Hiç Derdimi Anlamaz Kimse Beni Sen Bana Bakma Dostum *** Ben Yandıkça Gülerim Kafanı Yorma Dostum Ben Andıkça Severim Sen Bana Bakma Dostum *** Ben Bir Kadeh Şarapta Kuşlar Gibi Olurum Her Resmine Bakışta Mutluluğu Bulurum & Paramparça Olurum

Böyle Hayat Mı Olur Kalbimde Bir Sevda Çırpınır Durur Saatler Her Gece Ikiyi Vurur Kurduğum Hayaller Sabahı Bulur Dünyada Hiç Böyle Hayat Mı Olur *** Bu Aşkın Yolları Hasret Mi Dolu Nasılda Kaybettim Ben Doğru Yolu Büyüksün Allah'ım Sen Beni Koru Dünyada Hiç Böyle Hayat Mı&Sevgi Mi Olur *** Nedir Bu Çektiğim Bir Ah Mı Aldım Gerçeği Görmeden Hayale Daldım Mutluluk Nerdesin Sen Nerde Kaldın Dünyada Hiç Böyle Hayat Mı Olur *** Bu Aşkın Yolları Hasret Mi Dolu Nasılda Kaybettim Ben Doğru Yolu Büyüksün Allah'ım Sen Beni Koru Dünyada Hiç Böyle Hayat Mı&Sevgi Mi Olur