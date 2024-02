Meral Sezgin

Gülen çehreleri sahte dostları Aldana, aldana öğrendim artık Gülen çehreleri sahte dostları Aldana, aldana öğrendim artık *** Ne seven isterim ne vefalı bir dost Aldana, aldana öğrendim artık Ne seven isterim ne vefalı bir dost Aldana, aldana öğrendim artık *** Dostum gölgem olur sessiz sedasız Yanlızlığımda var ne arasanız Dostum gölgem olur sessiz sedasız Yanlızlığımda var ne arasanız *** Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız Aldana, aldana öğrendim artık Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız Aldana, aldana öğrendim artık *** Kim bilir daha ne günler gelecek Kim bilir bu gözler neler görecek Kim bilir daha ne günler gelecek Kim bilir bu gözler neler görecek *** Aynadaki çehre en acı gerçek Aldana, aldana öğrendim artık Aynadaki çehre en acı gerçek Aldana, aldana öğrendim artık *** Dostum gölgem olur sessiz sedasız Yanlızlığımda var ne arasanız Dostum gölgem olur sessiz sedasız Yanlızlığımda var ne arasanız *** Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız Aldana, aldana öğrendim artık Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız Aldana, aldana öğrendim artık *** İyi günde her şey iyi oluyor Kötü günde her şey kötü oluyor Can ciğer olanlar artık olmuyor Aldana, aldana öğrendim Aldana, aldana öğrendim artık Öğrendim artık