Meral Sezgin

Nasıl Olur Böyle Birdenbire Nasıl Biter Herşey Nasıl Söyle Daha Dün Benimle Beraberdin Sevgilim, Herşeyim, Ümidimdin *** Yok Olamaz, Yok Yok Olamaz, Inanmıyorum Yok Olamaz, Yok Yok Olamaz, Inanmıyorum Hayır Olmaz, Gidemezsin Hayır Olmaz, Yapamazsın *** Beni Sensiz Bırakıpta Hasrete Mahkum Edemezsin Yok Olamaz, Yok Yok Olamaz, Inanmıyorum Yok Olamaz, Yok Yok Olamaz, Inanmıyorum *** Yuvasız Kuş Gibi Kaldım Çaresiz Öyle Çok Dertliyim Ah Çaresiz Bu Kadar Kolay Mı Çekip Gitmek Bir Hevesti Deyip Gülüp Geçmek

Gülen çehreleri sahte dostları Aldana, aldana öğrendim artık Gülen çehreleri sahte dostları Aldana, aldana öğrendim artık *** Ne seven isterim ne vefalı bir dost Aldana, aldana öğrendim artık Ne seven isterim ne vefalı bir dost Aldana, aldana öğrendim artık *** Dostum gölgem olur sessiz sedasız Yanlızlığımda var ne arasanız Dostum gölgem olur sessiz sedasız Yanlızlığımda var ne arasanız *** Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız Aldana, aldana öğrendim artık Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız Aldana, aldana öğrendim artık *** Kim bilir daha ne günler gelecek Kim bilir bu gözler neler görecek Kim bilir daha ne günler gelecek Kim bilir bu gözler neler görecek *** Aynadaki çehre en acı gerçek Aldana, aldana öğrendim artık Aynadaki çehre en acı gerçek Aldana, aldana öğrendim artık *** Dostum gölgem olur sessiz sedasız Yanlızlığımda var ne arasanız Dostum gölgem olur sessiz sedasız Yanlızlığımda var ne arasanız *** Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız Aldana, aldana öğrendim artık Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız Aldana, aldana öğrendim artık *** İyi günde her şey iyi oluyor Kötü günde her şey kötü oluyor Can ciğer olanlar artık olmuyor Aldana, aldana öğrendim Aldana, aldana öğrendim artık Öğrendim artık