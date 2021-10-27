Mercan Dede

Sufi müziğini etnik enstrüman ve sanatçılarla zenginleştirip, elektronik müzikle harmanlayan Mercan Dede, Neyname, Alef ve Fani gibi müzikler yaptı. İşte Mercan Dede'ye ait dini müzikleri dinleyebileceğiniz çalma listesi...