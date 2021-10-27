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7/24 Dinle Mercan Dede
Mercan Dede

Mercan Dede

10 Parça | 01:09:43

Sufi müziğini etnik enstrüman ve sanatçılarla zenginleştirip, elektronik müzikle harmanlayan Mercan Dede, Neyname, Alef ve Fani gibi müzikler yaptı. İşte Mercan Dede'ye ait dini müzikleri dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Neyname

Mercan Dede 11:56
02

Kanatlar Kitabı Enstrümantal

Mercan Dede 06:31
03

Yol Geçen Hanı Enstrümantal

Mercan Dede 00:00
04

Gülname

Mercan Dede 07:45
05

Ab-ı Rû Enstrümantal

Mercan Dede 05:22
06

Aziz

Mercan Dede 07:38
07

Fani

Mercan Dede 07:47
08

Garip

Mercan Dede 09:23
09

Neredesin

Mercan Dede 07:22
10

Alef

Mercan Dede 05:59

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