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Mercan Dede
Mercan Dede
10 Parça | 01:09:43
Sufi müziğini etnik enstrüman ve sanatçılarla zenginleştirip, elektronik müzikle harmanlayan Mercan Dede, Neyname, Alef ve Fani gibi müzikler yaptı. İşte Mercan Dede'ye ait dini müzikleri dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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01
Neyname
Mercan Dede
11:56
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02
Kanatlar Kitabı
Enstrümantal
Mercan Dede
06:31
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03
Yol Geçen Hanı
Enstrümantal
Mercan Dede
00:00
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04
Gülname
Mercan Dede
07:45
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05
Ab-ı Rû
Enstrümantal
Mercan Dede
05:22
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06
Aziz
Mercan Dede
07:38
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07
Fani
Mercan Dede
07:47
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08
Garip
Mercan Dede
09:23
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09
Neredesin
Mercan Dede
07:22
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10
Alef
Mercan Dede
05:59
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