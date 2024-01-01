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7/24 Dinle Düşlerim Yol Alır

Düşlerim Yol Alır Şarkı Sözleri

Mercan Erzincan Düşlerim Yol Alır şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mercan Erzincan Düşlerim Yol Alır şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Düşlerim Yol Alır sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Mercan Erzincan

Mercan Erzincan

Düşlerim Yol Alır

  • Düşlerim Yol Alır

  • Bahçalarda Gül gördum

  • Boşa Dönderdi

  • Ehl-İ Can Olanlar

  • Eşimden Ayrıldım

  • Gitme Turnam

  • Güllerim Ali Çağırır

  • Gurbet Kahri

  • Haber Getir Pirimden

  • Keklik

  • Telli Turnam (U.h)

  • Yemene Yolladım Seni

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