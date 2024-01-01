Düşlerim Yol Alır Şarkı Sözleri
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Mercan Erzincan
Düşlerim Yol Alır
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Düşlerim yol alır kara gözünde yar leyli leyli
Düşmüşüm ya böyle aşkın eline yar aman aman
Kış ayına döndüm ömrüm yazında
Benliğim savrulur zülfün telinde yar leyli leyli
***
Ateşim harlanmaz küller içinde yar leyli leyli
Yalnız koma beni eller içinde yar aman aman
Zaman akıp gider vakit kaçında
Şu ömrüm savrulur yıllar içinde yar leyli leyli
***
Divane gezginim derdim yardandır yar leyli leyli
Şikayetim derdi bilmez kuldandır yar aman aman
İnsanın yanlışı karanlıktandır
Yar ışığım oldun kullar içinde yar leyli leyli
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Bahçalarda Gül Gördüm
Gülü Kırmızı Gördüm
Bu Geceki Düşümde
Sevdiğim Yari Gördüm
Bahçasında Gül Açtı
Bir Göründü Bir Kaçtı
Bu Nasıl Sevda İmiş
Buna Elalem Şaştı
Bağlar Dolu Üzümdür
Yarim İki Gözümdür
Sanmaki Unutmuşum
Gece Gündüz Sözümdür
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Dört mevsimlik şu ömrümün çağında
Felek baharımı kışa dönderdi
Kar eksilmez şu gönlümün bağında
Çevirdi çarkımı boşa dönderdi
Bir anda karıştım aşkın seline
Zarar geldi şu ömrümün gülüne
Gazel düştü yaprağına dalına
Gözlerimi kanlı yaşa dönderdi
Garip Bektaş bir kararda durmadım
Bu dünyanın devranını sürmedim
Fidan diktim meyvasını görmedim
Gören gözlerimi şaşa dönderdi
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