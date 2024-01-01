Ay takıldım ben birine Ay takıldım ben birine Ay takıldım ben birine Ay takıldım ben birine *** Elektrik şokları Küçük küçük, minik minik Isırmaya başladı ya aşk İçerdesin, hapistesin Rüzgarın yok terlersin Üstündeki çok mu geldi? At *** Çok sıcak, karıncalar Kaynıyor, toprağı çok susuz Yanımdaki serseri bulut yağar mı desem, kuş olup *** Ay takıldım ben birine Sana değil kardeşine Bir el atsan şu işime Fena olmaz *** Ay takıldım ben birine Sana değil kardeşine Bir el atsan şu işime Fena olmaz *** Esmer mi kızıl mı? Nasıl sever, sarışın mı? Boyarım saçımı çok mu zor? Gitmesin, uçmasın, tut şunu Aramızdaki yaş farkı sorun olur mu sor *** Çok sıcak, karıncalar Kaynıyor, toprağı çok susuz Yanımdaki serseri bulut yağar mı desem, kuş olup *** Ay takıldım ben birine Sana değil kardeşine Bir el atsan şu işime Fena olmaz *** Ay takıldım ben birine Sana değil kardeşine Bir el atsan şu işime Fena olmaz *** Ay takıldım ben birine Sana değil kardeşine Bir el atsan şu işime Fena olmaz *** Ay takıldım ben birine Sana değil kardeşine Bir el atsan şu işime Fena olmaz ** Fena olmaz Karıncalar kaynıyor *** Ay takıldım ben birine Sana değil kardeşine Bir el atsan şu işime Fena olmaz *** Ay takıldım ben birine Sana değil kardeşine Bir el atsan şu işime Fena olmaz *** Ay takıldım ben birine Sana değil kardeşine Bir el atsan şu işime Fena olmaz *** Ay takıldım ben birine Sana değil kardeşine Bir el atsan şu işime Fena olmaz *** Ay takıldım ben birine Sana değil kardeşine Bir el atsan şu işime Fena olmaz *** Ay takıldım ben birine Sana değil kardeşine Bir el atsan şu işime Fena olmaz