Sana Değil Kardeşine Şarkı Sözleri
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Mercan
Sana Değil Kardeşine
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Ay takıldım ben birine
Ay takıldım ben birine
Ay takıldım ben birine
Ay takıldım ben birine
***
Elektrik şokları
Küçük küçük, minik minik
Isırmaya başladı ya aşk
İçerdesin, hapistesin
Rüzgarın yok terlersin
Üstündeki çok mu geldi?
At
***
Çok sıcak, karıncalar
Kaynıyor, toprağı çok susuz
Yanımdaki serseri bulut yağar mı desem, kuş olup
***
Ay takıldım ben birine
Sana değil kardeşine
Bir el atsan şu işime
Fena olmaz
***
Ay takıldım ben birine
Sana değil kardeşine
Bir el atsan şu işime
Fena olmaz
***
Esmer mi kızıl mı?
Nasıl sever, sarışın mı?
Boyarım saçımı çok mu zor?
Gitmesin, uçmasın, tut şunu
Aramızdaki yaş farkı sorun olur mu sor
***
Çok sıcak, karıncalar
Kaynıyor, toprağı çok susuz
Yanımdaki serseri bulut yağar mı desem, kuş olup
***
Ay takıldım ben birine
Sana değil kardeşine
Bir el atsan şu işime
Fena olmaz
***
Ay takıldım ben birine
Sana değil kardeşine
Bir el atsan şu işime
Fena olmaz
***
Ay takıldım ben birine
Sana değil kardeşine
Bir el atsan şu işime
Fena olmaz
***
Ay takıldım ben birine
Sana değil kardeşine
Bir el atsan şu işime
Fena olmaz
**
Fena olmaz
Karıncalar kaynıyor
***
Ay takıldım ben birine
Sana değil kardeşine
Bir el atsan şu işime
Fena olmaz
***
Ay takıldım ben birine
Sana değil kardeşine
Bir el atsan şu işime
Fena olmaz
***
Ay takıldım ben birine
Sana değil kardeşine
Bir el atsan şu işime
Fena olmaz
***
Ay takıldım ben birine
Sana değil kardeşine
Bir el atsan şu işime
Fena olmaz
***
Ay takıldım ben birine
Sana değil kardeşine
Bir el atsan şu işime
Fena olmaz
***
Ay takıldım ben birine
Sana değil kardeşine
Bir el atsan şu işime
Fena olmaz