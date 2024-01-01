Merih Ermakastar

-
Hiçbir melek yanaşmıyorken silahsız
İçmem gerek vücut ısım kararsız
Yalnızız melek ve maskelerimiz faydasız
Daha çok içmemiz gerek sevişmek için hasarsız
Hiçbir melek yanaşmıyorken silahsız
İçmem gerek vücut ısım kararsız
Yalnızız melek ve maskelerimiz faydasız
Daha çok içmemiz gerek sevişmek için hasarsız
Aşktan meczup mahçup ve yalnızız
Haykırıp bağıracağım iç benimle
Gel bana bu gece bu gece bizim olsun
Vur şişe dibine ki kafa güzel olsun
Gel bana bu gece bu gece bizim olsun
Vur... Kafa güzel olsun
Gel bana bu gece bu gece bizim olsun
Vur şişe dibine ki kafa güzel olsun
Gel bana bu gece bu gece bizim olsun
Vur... Kafa güzel olsun
Hiçbir melek yanaşmıyorken silahsız
İçmem gerek vücut ısım kararsız
Yalnızız melek ve maskelerimiz faydasız
Daha çok içmemiz gerek sevişmek için hasarsız
Hiçbir melek yanaşmıyorken silahsız
İçmem gerek vücut ısım kararsız
Yalnızız melek ve maskelerimiz faydasız
Daha çok içmemiz gerek sevişmek için hasarsız
Aşktan meczup mahçup ve yalnızız
Haykırıp bağıracağım iç benimle
Gel bana bu gece bu gece bizim olsun
Vur şişe dibine ki kafa güzel olsun
Gel bana bu gece bu gece bizim olsun
Vur... Kafa güzel olsun
Gel bana bu gece bu gece bizim olsun
Vur şişe dibine ki kafa güzel olsun
Gel bana bu gece bu gece bizim olsun
Vur... Kafa güzel olsun
Gel bana bu gece bu gece bizim olsun
Vur şişe dibine ki kafa güzel olsun
Gel bana bu gece bu gece bizim olsun
Vur... Kafa güzel olsun
Gel bana bu gece bu gece bizim olsun
Vur şişe dibine ki kafa güzel olsun
Gel bana bu gece bu gece bizim olsun
Vur... Kafa güzel olsun
Gel bana bu gece bu gece bizim olsun
Vur şişe dibine ki kafa güzel olsun
Gel bana bu gece bu gece bizim olsun
Vur... Kafa güzel olsun
Gel bana bu gece bu gece bizim olsun
Vur şişe dibine ki kafa güzel olsun
Gel bana bu gece bu gece bizim olsun
Vur... Kafa güzel olsun
Gel bana bu gece kafa güzel olsun
-
Açıyo'dum gönül sana köşesini
Susuyo'dum, duyunca kapadılar
Aç uyudum, doyur diye nefesimi
Beni de tavladılar
***
Açıyo'dum gönül sana köşesini
Susuyo'dum, duyunca kapadılar
Aç uyudum, doyur diye nefesimi
Beni detayladılar
***
Sanıyo'sun açılır kapılar
Yerine dağlar var
Göremeden boşa gitti bahar
Yerine karlar var
***
Aşkın meselesini, konuşup hevesimi
İçime nefesini ver (âşık olana kadar)
Aşkı sor acılara, oturup localara
"İşimiz hocalara kaldı", deme bana
***
Aşkın meselesini, konuşup hevesimi
İçime nefesini ver (âşık olana kadar)
Aşkı sor acılara, oturup localara
"İşimiz hocalara kaldı", deme bana
***
Açıyo'dum gönül sana köşesini
Susuyo'dum, duyunca kapadılar
Aç uyudum, doyur diye nefesimi
Beni detayladılar
***
Sanıyo'sun açılır kapılar
Yerine dağlar var
Göremeden boşa gitti bahar
Yerine karlar var
***
Aşkın meselesini, konuşup hevesimi
İçime nefesini ver (âşık olana kadar)
Aşkı sor acılara, oturup localara
"İşimiz hocalara kaldı", deme bana
***
Aşkın meselesini, konuşup hevesimi
İçime nefesini ver (âşık olana kadar)
Aşkı sor acılara, oturup localara
"İşimiz hocalara..."
***
Aşkın meselesini, konuşup hevesimi
İçime nefesini ver (âşık olana kadar)
Aşkı sor acılara, oturup localara
"İşimiz hocalara kaldı", deme bana
***
Aşkın meselesini, konuşup hevesimi
İçime nefesini ver (âşık olana kadar)
Aşkı sor acılara, oturup localara
"İşimiz hocalara kaldı", deme bana
-
Açıyo'dum gönül sana köşesini
Susuyo'dum, duyunca kapadılar
Aç uyudum, doyur diye nefesimi
Beni de tavladılar
***
Açıyo'dum gönül sana köşesini
Susuyo'dum, duyunca kapadılar
Aç uyudum, doyur diye nefesimi
Beni detayladılar
***
Sanıyo'sun açılır kapılar
Yerine dağlar var
Göremeden boşa gitti bahar
Yerine karlar var
***
Aşkın meselesini, konuşup hevesimi
İçime nefesini ver (âşık olana kadar)
Aşkı sor acılara, oturup localara
"İşimiz hocalara kaldı", deme bana
***
Aşkın meselesini, konuşup hevesimi
İçime nefesini ver (âşık olana kadar)
Aşkı sor acılara, oturup localara
"İşimiz hocalara kaldı", deme bana
***
Açıyo'dum gönül sana köşesini
Susuyo'dum, duyunca kapadılar
Aç uyudum, doyur diye nefesimi
Beni detayladılar
***
Sanıyo'sun açılır kapılar
Yerine dağlar var
Göremeden boşa gitti bahar
Yerine karlar var
***
Aşkın meselesini, konuşup hevesimi
İçime nefesini ver (âşık olana kadar)
Aşkı sor acılara, oturup localara
"İşimiz hocalara kaldı", deme bana
***
Aşkın meselesini, konuşup hevesimi
İçime nefesini ver (âşık olana kadar)
Aşkı sor acılara, oturup localara
"İşimiz hocalara..."
***
Aşkın meselesini, konuşup hevesimi
İçime nefesini ver (âşık olana kadar)
Aşkı sor acılara, oturup localara
"İşimiz hocalara kaldı", deme bana
***
Aşkın meselesini, konuşup hevesimi
İçime nefesini ver (âşık olana kadar)
Aşkı sor acılara, oturup localara
"İşimiz hocalara kaldı", deme bana
-
Gidenin suçu yok da giden mi kötü
Bizi aşk adına büyüten mi kötü
Bu kadar acıyo öğüten mi kötü
Aramaz mı benim yerimi
Yalana döndü yaralı dünyam
Yalana döndü yaralı kalbim
Işığı söndü içi karardı
Yılana döndü perişan halim
Yüzüne gülerek bana üzülerek
Gözyaşı dökerek bırak oyunları
Bir daha sevmem sanma düzelemem
Bir anda silemem bütün olanları
Gidenin suçu yok da giden mi kötü
Bizi aşk adına büyüten mi kötü
Bu kadar acıyo öğüten mi kötü
Aramaz mı benim yerimi
Yalana döndü yaralı dünyam
Yalana döndü yaralı kalbim
Işığı söndü içi karardı
Yılana döndü perişan halim
Yüzüne gülerek bana üzülerek
Gözyaşı dökerek bırak oyunları
Bir daha sevmem sanma düzelemem
Bir anda silemem bütün olanları
-
Bugün hava güzel şehir güzel
Okuduğum şiir güzel
Mavileri çalınmış şu Marmara bile güzel
Bugün hava güzel şehir güzel
Okuduğum şiir güzel
Mavileri çalınmış şu Marmara bile güzel
Gözlerimi kapattım ikimiz için kokladım
İstanbul'un yüreğini
O gün hasta olduğumda
Can pervaneydi baş ucumda
Seni çok özledim
Şimdi sen gidiyor musun
Sevgilim gidiyor musun, kalbimi kırıyorsun
Ben sana bi şarkı yazdım, sen beni üzüyorsun
Sevgilim gidiyor musun, kalbimi kırıyorsun
Ben sana bi şarkı yazdım, sen beni üzüyorsun
Bugün hava güzel şehir güzel
Okuduğum şiir güzel
Mavileri çalınmış şu Marmara bile güzel
Bugün hava güzel şehir güzel
Okuduğum şiir güzel
Mavileri çalınmış şu Marmara bile güzel
Gözlerimi kapattım ikimiz için kokladım
İstanbul'un yüreğini
O gün hasta olduğumda
Can pervaneydi baş ucumda
Seni çok özledim
Şimdi sen cenneti mi seçiyorsun
Sevgilim uyuyor musun, kalbimi kırıyorsun
Ben sana bi şarkı yazdım, ötelerden duyuyor musun
Sevgilim gidiyor musun, kalbimi kırıyorsun
Ben sana bi şarkı yazdım, sen beni üzüyorsun
Sevgilim gidiyor musun, kalbimi kırıyorsun
Ben sana bi şarkı yazdım, sen beni üzüyorsun
Sevgilim gidiyor musun, kalbimi kırıyorsun
Ben sana bi şarkı yazdım, sen beni üzüyorsun
-
Sevgilim... Ver elini
Uçuşalım göklerde
Polenim kaç genzime
Ömür boyu kal içimde
Gir içeriye unut zamanı
Suspus odalarda aşk zamanı
Polen yağınca yaz sabahı
Gözümüzü açarız şşt tamam mı
Gir içeriye unut zamanı
Suspus odalarda aşk zamanı
Polen yağınca yaz sabahı
Gözümüzü açarız şşt tamam mı
Sevgilim... Ver elini
Uçuşalım göklerde
Polenim kaç genzime
Ömür boyu kal içimde
Gir içeriye unut zamanı
Suspus odalarda aşk zamanı
Polen yağınca yaz sabahı
Gözümüzü açarız şşt tamam mı
Gir içeriye unut zamanı
Suspus odalarda aşk zamanı
Polen yağınca yaz sabahı
Gözümüzü açarız şşt tamam mı
Gir içeriye unut zamanı
Suspus odalarda aşk zamanı
Polen yağınca yaz sabahı
Gözümüzü açarız şşt tamam mı
Gir içeriye unut zamanı
Suspus odalarda aşk zamanı
Polen yağınca yaz sabahı
Gözümüzü açarız şşt tamam mı
-
Sarstın bünyemi ve alt üst ettin dengemi
Uyandı içimdeki arsız yatıştır hadi
Vücudu çok tehlikeli sanki vahşi bir kedi gibi
Pek masum gülüşleri pamuksu dokunuşları da var
Titriyor uyanışlarım bitmiyor utanışlarım
Kuşatılmışmış bakir orman gibiyim
Bitmiyor uyanışlarım titriyor utanışlarım
Kuşatılmışmış bakir orman gibiyim
Bu kızın teni dürtülerimi kaşıyor
Duruşu bile net terbiyemi bozuyor
Alev alev bütün direnişim sevişelim
Bu kızın teni dürtülerimi kaşıyor
Bakışı bile net tehlikeyi taşıyor
Soluk soluğa hiç durmadan gel sevişelim
Titriyor uyanışlarım bitmiyor utanışlarım
Kuşatılmışmış bakir orman gibiyim
Bitmiyor uyanışlarım titriyor utanışlarım
Kuşatılmışmış bakir orman gibiyim
Bu kızın teni dürtülerimi kaşıyor
Duruşu bile net terbiyemi bozuyor
Alev alev bütün direnişim sevişelim
Bu kızın teni dürtülerimi kaşıyor
Bakışı bile net tehlikeyi taşıyor
Soluk soluğa hiç durmadan gel sevişelim
Bu kızın teni dürtülerimi kaşıyor
Alev alev Sevişelim
Bu kızın teni dürtülerimi kaşıyor
Alev alev... Sevişelim
Bu kızın teni dürtülerimi kaşıyor
Duruşu bile net terbiyemi bozuyor
Alev alev bütün direnişim sevişelim
Bu kızın teni dürtülerimi kaşıyor
Bakışı bile net tehlikeyi taşıyor
Soluk soluğa hiç durmadan gel sevişelim
Bu kızın teni dürtülerimi kaşıyor