Merih Ermakastar

Kafa Güzel Olsun ( feat. Erol Özdamar ) Hiçbir melek yanaşmıyorken silahsız İçmem gerek vücut ısım kararsız Yalnızız melek ve maskelerimiz faydasız Daha çok içmemiz gerek sevişmek için hasarsız Hiçbir melek yanaşmıyorken silahsız İçmem gerek vücut ısım kararsız Yalnızız melek ve maskelerimiz faydasız Daha çok içmemiz gerek sevişmek için hasarsız Aşktan meczup mahçup ve yalnızız Haykırıp bağıracağım iç benimle Gel bana bu gece bu gece bizim olsun Vur şişe dibine ki kafa güzel olsun Gel bana bu gece bu gece bizim olsun Vur... Kafa güzel olsun Gel bana bu gece bu gece bizim olsun Vur şişe dibine ki kafa güzel olsun Gel bana bu gece bu gece bizim olsun Vur... Kafa güzel olsun Hiçbir melek yanaşmıyorken silahsız İçmem gerek vücut ısım kararsız Yalnızız melek ve maskelerimiz faydasız Daha çok içmemiz gerek sevişmek için hasarsız Hiçbir melek yanaşmıyorken silahsız İçmem gerek vücut ısım kararsız Yalnızız melek ve maskelerimiz faydasız Daha çok içmemiz gerek sevişmek için hasarsız Aşktan meczup mahçup ve yalnızız Haykırıp bağıracağım iç benimle Gel bana bu gece bu gece bizim olsun Vur şişe dibine ki kafa güzel olsun Gel bana bu gece bu gece bizim olsun Vur... Kafa güzel olsun Gel bana bu gece bu gece bizim olsun Vur şişe dibine ki kafa güzel olsun Gel bana bu gece bu gece bizim olsun Vur... Kafa güzel olsun Gel bana bu gece bu gece bizim olsun Vur şişe dibine ki kafa güzel olsun Gel bana bu gece bu gece bizim olsun Vur... Kafa güzel olsun Gel bana bu gece bu gece bizim olsun Vur şişe dibine ki kafa güzel olsun Gel bana bu gece bu gece bizim olsun Vur... Kafa güzel olsun Gel bana bu gece bu gece bizim olsun Vur şişe dibine ki kafa güzel olsun Gel bana bu gece bu gece bizim olsun Vur... Kafa güzel olsun Gel bana bu gece bu gece bizim olsun Vur şişe dibine ki kafa güzel olsun Gel bana bu gece bu gece bizim olsun Vur... Kafa güzel olsun Gel bana bu gece kafa güzel olsun

Aşkın Meselesi Edit Açıyo'dum gönül sana köşesini Susuyo'dum, duyunca kapadılar Aç uyudum, doyur diye nefesimi Beni de tavladılar *** Açıyo'dum gönül sana köşesini Susuyo'dum, duyunca kapadılar Aç uyudum, doyur diye nefesimi Beni detayladılar *** Sanıyo'sun açılır kapılar Yerine dağlar var Göremeden boşa gitti bahar Yerine karlar var *** Aşkın meselesini, konuşup hevesimi İçime nefesini ver (âşık olana kadar) Aşkı sor acılara, oturup localara "İşimiz hocalara kaldı", deme bana *** Aşkın meselesini, konuşup hevesimi İçime nefesini ver (âşık olana kadar) Aşkı sor acılara, oturup localara "İşimiz hocalara kaldı", deme bana *** Açıyo'dum gönül sana köşesini Susuyo'dum, duyunca kapadılar Aç uyudum, doyur diye nefesimi Beni detayladılar *** Sanıyo'sun açılır kapılar Yerine dağlar var Göremeden boşa gitti bahar Yerine karlar var *** Aşkın meselesini, konuşup hevesimi İçime nefesini ver (âşık olana kadar) Aşkı sor acılara, oturup localara "İşimiz hocalara kaldı", deme bana *** Aşkın meselesini, konuşup hevesimi İçime nefesini ver (âşık olana kadar) Aşkı sor acılara, oturup localara "İşimiz hocalara..." *** Aşkın meselesini, konuşup hevesimi İçime nefesini ver (âşık olana kadar) Aşkı sor acılara, oturup localara "İşimiz hocalara kaldı", deme bana *** Aşkın meselesini, konuşup hevesimi İçime nefesini ver (âşık olana kadar) Aşkı sor acılara, oturup localara "İşimiz hocalara kaldı", deme bana

Aşkın Meselesi Açıyo'dum gönül sana köşesini Susuyo'dum, duyunca kapadılar Aç uyudum, doyur diye nefesimi Beni de tavladılar *** Açıyo'dum gönül sana köşesini Susuyo'dum, duyunca kapadılar Aç uyudum, doyur diye nefesimi Beni detayladılar *** Sanıyo'sun açılır kapılar Yerine dağlar var Göremeden boşa gitti bahar Yerine karlar var *** Aşkın meselesini, konuşup hevesimi İçime nefesini ver (âşık olana kadar) Aşkı sor acılara, oturup localara "İşimiz hocalara kaldı", deme bana *** Aşkın meselesini, konuşup hevesimi İçime nefesini ver (âşık olana kadar) Aşkı sor acılara, oturup localara "İşimiz hocalara kaldı", deme bana *** Açıyo'dum gönül sana köşesini Susuyo'dum, duyunca kapadılar Aç uyudum, doyur diye nefesimi Beni detayladılar *** Sanıyo'sun açılır kapılar Yerine dağlar var Göremeden boşa gitti bahar Yerine karlar var *** Aşkın meselesini, konuşup hevesimi İçime nefesini ver (âşık olana kadar) Aşkı sor acılara, oturup localara "İşimiz hocalara kaldı", deme bana *** Aşkın meselesini, konuşup hevesimi İçime nefesini ver (âşık olana kadar) Aşkı sor acılara, oturup localara "İşimiz hocalara..." *** Aşkın meselesini, konuşup hevesimi İçime nefesini ver (âşık olana kadar) Aşkı sor acılara, oturup localara "İşimiz hocalara kaldı", deme bana *** Aşkın meselesini, konuşup hevesimi İçime nefesini ver (âşık olana kadar) Aşkı sor acılara, oturup localara "İşimiz hocalara kaldı", deme bana

Gidenin Suçu Yok Gidenin suçu yok da giden mi kötü Bizi aşk adına büyüten mi kötü Bu kadar acıyo öğüten mi kötü Aramaz mı benim yerimi Yalana döndü yaralı dünyam Yalana döndü yaralı kalbim Işığı söndü içi karardı Yılana döndü perişan halim Yüzüne gülerek bana üzülerek Gözyaşı dökerek bırak oyunları Bir daha sevmem sanma düzelemem Bir anda silemem bütün olanları Gidenin suçu yok da giden mi kötü Bizi aşk adına büyüten mi kötü Bu kadar acıyo öğüten mi kötü Aramaz mı benim yerimi Yalana döndü yaralı dünyam Yalana döndü yaralı kalbim Işığı söndü içi karardı Yılana döndü perişan halim Yüzüne gülerek bana üzülerek Gözyaşı dökerek bırak oyunları Bir daha sevmem sanma düzelemem Bir anda silemem bütün olanları

Gidiyor Musun ? ( feat. Deniz Sujana ) Bugün hava güzel şehir güzel Okuduğum şiir güzel Mavileri çalınmış şu Marmara bile güzel Bugün hava güzel şehir güzel Okuduğum şiir güzel Mavileri çalınmış şu Marmara bile güzel Gözlerimi kapattım ikimiz için kokladım İstanbul'un yüreğini O gün hasta olduğumda Can pervaneydi baş ucumda Seni çok özledim Şimdi sen gidiyor musun Sevgilim gidiyor musun, kalbimi kırıyorsun Ben sana bi şarkı yazdım, sen beni üzüyorsun Sevgilim gidiyor musun, kalbimi kırıyorsun Ben sana bi şarkı yazdım, sen beni üzüyorsun Bugün hava güzel şehir güzel Okuduğum şiir güzel Mavileri çalınmış şu Marmara bile güzel Bugün hava güzel şehir güzel Okuduğum şiir güzel Mavileri çalınmış şu Marmara bile güzel Gözlerimi kapattım ikimiz için kokladım İstanbul'un yüreğini O gün hasta olduğumda Can pervaneydi baş ucumda Seni çok özledim Şimdi sen cenneti mi seçiyorsun Sevgilim uyuyor musun, kalbimi kırıyorsun Ben sana bi şarkı yazdım, ötelerden duyuyor musun Sevgilim gidiyor musun, kalbimi kırıyorsun Ben sana bi şarkı yazdım, sen beni üzüyorsun Sevgilim gidiyor musun, kalbimi kırıyorsun Ben sana bi şarkı yazdım, sen beni üzüyorsun Sevgilim gidiyor musun, kalbimi kırıyorsun Ben sana bi şarkı yazdım, sen beni üzüyorsun

Polen ( feat. Erol Özdamar ) Sevgilim... Ver elini Uçuşalım göklerde Polenim kaç genzime Ömür boyu kal içimde Gir içeriye unut zamanı Suspus odalarda aşk zamanı Polen yağınca yaz sabahı Gözümüzü açarız şşt tamam mı Gir içeriye unut zamanı Suspus odalarda aşk zamanı Polen yağınca yaz sabahı Gözümüzü açarız şşt tamam mı Sevgilim... Ver elini Uçuşalım göklerde Polenim kaç genzime Ömür boyu kal içimde Gir içeriye unut zamanı Suspus odalarda aşk zamanı Polen yağınca yaz sabahı Gözümüzü açarız şşt tamam mı Gir içeriye unut zamanı Suspus odalarda aşk zamanı Polen yağınca yaz sabahı Gözümüzü açarız şşt tamam mı Gir içeriye unut zamanı Suspus odalarda aşk zamanı Polen yağınca yaz sabahı Gözümüzü açarız şşt tamam mı Gir içeriye unut zamanı Suspus odalarda aşk zamanı Polen yağınca yaz sabahı Gözümüzü açarız şşt tamam mı