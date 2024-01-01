Mert Demir

Acı Veriyor Şarkı Sözleri
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Dilimden düşmüyor o eski hatıralar
Kalbimde sancısı geçmiyo ki zamanla
Sensizken bırakıp her şeyi bir kenara
Gidesim geliyor
***
Acı veriyor yeni bir güne başlamak
Gözlerimdeki yaşı saklamak
Her bedende seni koklamak
Acı veriyor
***
Kandırdın sözlerinle
Yalancı gözlerinle
Hapsoldum ellerine, ah
Gidesim geliyor
***
Acı veriyor yeni bir güne başlamak
Gözlerimdeki yaşı saklamak
Her bedende seni koklamak
Acı veriyor
***
Acı veriyor yeni bir güne başlamak
Gözlerimdeki yaşı saklamak
Her bedende seni koklamak
Acı veriyor