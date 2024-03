Mert Demir

Dilimden düşmüyor o eski hatıralar Kalbimde sancısı geçmiyo ki zamanla Sensizken bırakıp her şeyi bir kenara Gidesim geliyor *** Acı veriyor yeni bir güne başlamak Gözlerimdeki yaşı saklamak Her bedende seni koklamak Acı veriyor *** Kandırdın sözlerinle Yalancı gözlerinle Hapsoldum ellerine, ah Gidesim geliyor *** Acı veriyor yeni bir güne başlamak Gözlerimdeki yaşı saklamak Her bedende seni koklamak Acı veriyor *** Acı veriyor yeni bir güne başlamak Gözlerimdeki yaşı saklamak Her bedende seni koklamak Acı veriyor