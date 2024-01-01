Mert Demir

Bazen geceleri Oturup ağlıyorum Yorganın içine girip Karalar bağlıyorum *** En yakın dostum şişelerin dibi Onun da bi' sonu var, tıpkı senin gibi Bitmesin istedim, uğraştım deli gibi Hâlâ son bi' sözüm var, dinlersin beni d'i' mi? *** Gitme bur'dan Sen olmadan ben asla yaşayamam Kesmiyo' ne ilaç ne antidepresan Çözemedim, valla' çok enteresan Yalvarıyorum *** Gitme bur'dan Sen olmadan ben asla yaşayamam Kesmiyo' ne ilaç ne antidepresan Çözemedim, valla' çok enteresan Kafayı yiyorum *** Her türlü yaşanır Bensiz de, iyi biliyo'sun Biraz ağla, geçer Biraz da tutmalı yosun *** En yakın dostum şişelerin dibi Onun da bi' sonu var, tıpkı senin gibi Bitmesin istedim, uğraştım deli gibi Hâlâ son bi' sözüm var, dinlersin beni d'i' mi? *** Gitme bur'dan Sen olmadan ben asla yaşayamam Kesmiyo' ne ilaç ne antidepresan Çözemedim, valla' çok enteresan Yalvarıyorum *** Gitme bur'dan Sen olmadan ben asla yaşayamam Kesmiyo' ne ilaç ne antidepresan Çözemedim valla' çok enteresan Kafayı yiyorum