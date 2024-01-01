Mert Demir

Ateşe Düştüm Şarkı Sözleri
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Kaç bedende beni aradın?
Bu kalp sadece seni aradı
Dersini almadı, inada bağladı, olduramadı
Başını göğsüne koyup bir gün uyuyamadı
***
Ah, ateşe düştüm bak
Evlerden uzak
Aşk değil bu bana tuzak
Kahroldum
Ah, ateşe düştüm bak
Evlerden uzak
Aşk değil bu bana tuzak
Mahvoldum
***
Yanarım, yanarım, yanarım, kendime yanarım
Koca bir ömrü eline nasıl bırakırım?
Atarım, atarım, atarım içime atarım
Kimse beni düşünmesin, düştüğüm gibi kalkarım
***
Ah, ateşe düştüm bak
Evlerden uzak
Aşk değil bu bana tuzak
Kahroldum
Ah, ateşe düştüm bak
Evlerden uzak
Aşk değil bu bana tuzak
Mahvoldum