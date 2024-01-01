Mert Demir

Kaç bedende beni aradın? Bu kalp sadece seni aradı Dersini almadı, inada bağladı, olduramadı Başını göğsüne koyup bir gün uyuyamadı *** Ah, ateşe düştüm bak Evlerden uzak Aşk değil bu bana tuzak Kahroldum Ah, ateşe düştüm bak Evlerden uzak Aşk değil bu bana tuzak Mahvoldum *** Yanarım, yanarım, yanarım, kendime yanarım Koca bir ömrü eline nasıl bırakırım? Atarım, atarım, atarım içime atarım Kimse beni düşünmesin, düştüğüm gibi kalkarım *** Ah, ateşe düştüm bak Evlerden uzak Aşk değil bu bana tuzak Kahroldum Ah, ateşe düştüm bak Evlerden uzak Aşk değil bu bana tuzak Mahvoldum