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7/24 Dinle
Mert Demir
Bırak Beni
Türkçe Pop Müzik
10 Parça | 36:59
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01
Bırak Beni
Şarkı Sözleri
Mert Demir
03:48
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02
Antidepresan
Şarkı Sözleri
Mert Demir
04:00
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03
Cehennemin Dibi
Şarkı Sözleri
Mert Demir
02:50
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04
Pusulam Rüzgar
Şarkı Sözleri
Mert Demir
04:08
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05
Acı Veriyor
Şarkı Sözleri
Mert Demir
03:13
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06
Dön Desem
Şarkı Sözleri
Mert Demir
03:57
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07
İkimize Birden
Şarkı Sözleri
Mert Demir
04:07
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08
Gözlerime Bak
Şarkı Sözleri
Mert Demir
03:19
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09
Karakış - Akustik
Şarkı Sözleri
Mert Demir
03:47
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