Bırak Beni Şarkı Sözleri
Mert Demir Bırak Beni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mert Demir Bırak Beni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bırak Beni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Bırak beni
İçimdeki, bu his senin aslında
Sağım solum, elim kolum
Sen olmuşsun benim yolum
***
Yapışır yakama bırakmaz
Salınır da ardına bakmaz
Sen orada ben burada olmaz
Kaçtım yoruldum
***
Bırak beni
(Bırak beni)
(Bırak beni)
(Bırak beni)
(Bırak beni)
***
Kaçamadım, nereye baksam sen
Kurudu dilim damağım düşünmekten
Derman olur kolların dedim ama
Acı veriyor beni her yüreğine sarışında
***
Yapışır yakama bırakmaz
Salınır da ardına bakmaz
Sen orada ben burada olmaz
Kaçtım yoruldum
***
Bırak beni
(Bırak beni)
(Bırak beni)
(Bırak beni)
(Bırak beni)
(Bırak beni)
(Bırak beni)