Mert Demir

Bırak beni İçimdeki, bu his senin aslında Sağım solum, elim kolum Sen olmuşsun benim yolum *** Yapışır yakama bırakmaz Salınır da ardına bakmaz Sen orada ben burada olmaz Kaçtım yoruldum *** Bırak beni (Bırak beni) (Bırak beni) (Bırak beni) (Bırak beni) *** Kaçamadım, nereye baksam sen Kurudu dilim damağım düşünmekten Derman olur kolların dedim ama Acı veriyor beni her yüreğine sarışında *** Yapışır yakama bırakmaz Salınır da ardına bakmaz Sen orada ben burada olmaz Kaçtım yoruldum *** Bırak beni (Bırak beni) (Bırak beni) (Bırak beni) (Bırak beni) (Bırak beni) (Bırak beni)