Mert Demir

Cehennemin Dibi Ne kadar uzaksın Bu kadar yakınken Ya benim ilacımsın Ya en büyük acımsın *** Anlamadım nesin Nasıl bi' hâldesin Senden sonra kafam Toparlanm'iycak kesin *** Ellerin elimde Bitmeyen bir nehir Yoksan her şey zehir Bunu böyle bilesin *** Seni bana yazan Bu kadere küser Alıp da başımı giderim Bana her yer cennet gibidir Sanma sakın Cehennemin dibidir senin olmadığın yer *** Anlamadım nesin Nasıl bi' hâldesin Senden sonra kafam Toparlanm'iycak kesin *** Ellerin elimde Bitmeyen bir nehir Yoksan her şey zehir Bunu böyle bilesin *** Seni bana yazan Bu kadere küser Alıp da başımı giderim Bana her yer cennet gibidir Sanma sakın Cehennemin dibidir senin olmadığın yer *** Seni bana yazan Bu kadere küser Alıp da başımı giderim Bana her yer cennet gibidir Sanma sakın Cehennemin dibidir senin olmadığın yer

Belalım Uçurum uçurum gözlerine baktığım sensin Prangalarca boynuma taktığım sensin Dağ gölleri gibi, gibi hasret çektiğim Her gece uyku diye yattığım sensin *** Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım, kavurur ateşim Seni de, beni de belalım Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım kavurur ateşim Seni de beni de belalım, ah belalım *** Gün değmemiş ormanlarda yittiğim sensin Ömrüme ömür diye kattığım sensin Deli deli boranlarda, aç denizlerde Teninin tuzunu canım, tattığım sensin *** Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım, kavurur ateşim Seni de, beni de belalım Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım kavurur ateşim Seni de beni de belalım, ah belalım *** Damga damga göğsüme vurduğum sensin Öfke dolu şehirlerde bulduğum sensin Yer nerede, gök nerede, ben neredeyim Diye diye sınırlara geldiğim sensin *** Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım, kavurur ateşim Seni de, beni de belalım Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım kavurur ateşim Seni de beni de belalım, ah belalım

Bırak Beni Bırak beni yeter aldattığın yeter bırak beni Deli ettin artık çek git bu nasıl sevgi Sen kendine aşıksın sen yalancısın Hatta sevişirken bile yabancısın Sen kimsin sen ne rahat insansın bırak Bırak benim için ne mümkün ayrılmak Ben ayrılamam sen beni bırak Bırak... Bırak... *** Seviyorum kahretsin Seviyorum elimde değil Çok seviyorum ah neden Yaşadığım en deli aşksın sen *** Seviyorum kahretsin Seviyorum elimde değil Çok seviyorum ah neden Yaşadığım en deli aşksın sen *** Çok istedim, unutmak istedim esmer ellerini Gözlerini, kokunu, yanık tenini Bana dokunduğun anda hislerimi Unutmadım oysa sen bir yalancısın Sen kimsin sen ne rahat insansın bırak Bırak benim için ne mümkün ayrılmak Ben ayrılamam sen beni bırak Bırak... Bırak... *** Seviyorum kahretsin Seviyorum elimde değil Çok seviyorum ah neden Yaşadığım en deli aşksın sen *** Seviyorum kahretsin Seviyorum elimde değil Çok seviyorum ah neden Yaşadığım en deli aşksın sen

Gidiyorum Zaman sadece birazcık zaman Geçici bu öfke, bu hırs, bu intikam Acılarımız tarih kadar eski Nefes alıp vermek misali olağan *** Zaman sadece birazcık zaman Son bulduğu yerde sevgiler bir tek an Böyle benzer izler etrafında Alışkanlıklarımız bile sıradan *** Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde Gidiyorum kokun hala üzerimde Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar Bir kendim bir ben gidiyorum *** Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde Gidiyorum kokun hala üzerimde Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar Bir kendim bir ben gidiyorum *** Zaman sadece birazcık zaman Kızgınlığım yalnızlıktan korktuğumdan Bilirsin karanlıktan da ürkerim çocuklar gibi Işıkları hep yakarım bu korkudan *** Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde Gidiyorum kokun hala üzerimde Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar Bir kendim bir ben gidiyorum *** Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde Gidiyorum kokun hala üzerimde Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar Bir kendim bir ben gidiyorum *** Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde Gidiyorum kokun hala üzerimde Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar Bir kendim bir ben gidiyorum

Son Bakış Bir söz bitişi gibi son buldu sevişler Bir yaz güneşi gibi eritir hep bu terk edilişler *** Bir an duruşu gibi ömrün gidişi gibi Veda ederken aşk ateşi gibi söner iç çekişler. *** Aman aman yandım amman Kurşun gibi izler Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. *** Amman Amman acı yüzler Kurşun gibi izler Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda.

Şinanay Ada vapuru yandan çarklı Bayraklar donanmış caf caflı *** Simitçi kahveci gazozcu *** Şinanay da yavrum şina şinanay şinanay da şinanay hopa şinanay *** Estirir de ada yeli estirir Seni sevindirir beni kusturur *** Lüküs kamarada kimler oturur *** Şinanay da yavrum şina şinanay şinanay da şinanay hopa şinanay *** Müslümanı yahudisi urumu İsporcusu ihtiyarı veremi Kiminin saçı uçar kiminin eteği *** Şinanay da yavrum şina şinanay Şinanay da şinanay hopa şinanay