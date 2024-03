Mert Demir

Ne kadar uzaksın Bu kadar yakınken Ya benim ilacımsın Ya en büyük acımsın *** Anlamadım nesin Nasıl bi' hâldesin Senden sonra kafam Toparlanm'iycak kesin *** Ellerin elimde Bitmeyen bir nehir Yoksan her şey zehir Bunu böyle bilesin *** Seni bana yazan Bu kadere küser Alıp da başımı giderim Bana her yer cennet gibidir Sanma sakın Cehennemin dibidir senin olmadığın yer *** Anlamadım nesin Nasıl bi' hâldesin Senden sonra kafam Toparlanm'iycak kesin *** Ellerin elimde Bitmeyen bir nehir Yoksan her şey zehir Bunu böyle bilesin *** Seni bana yazan Bu kadere küser Alıp da başımı giderim Bana her yer cennet gibidir Sanma sakın Cehennemin dibidir senin olmadığın yer *** Seni bana yazan Bu kadere küser Alıp da başımı giderim Bana her yer cennet gibidir Sanma sakın Cehennemin dibidir senin olmadığın yer