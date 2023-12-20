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Mert Demir

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01

Ateşe Düştüm

Mert Demir 03:50
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2023'ün En Romantik Şarkıları

2023'ün En Romantik Şarkıları

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