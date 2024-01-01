Sezen Aksu Söylüyor Şarkı Sözleri
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Mert Demir
Sezen Aksu Söylüyor
-
Bu aralar içimde bir yangın var
Hem yorgunum biraz da suskun
Sabah olmaz gönülde yar sancım var
Hep dargınım biraz da kırgın
***
Neler oldu ruhun duymaz
Gözün görse gönlün bilmez
Her ayrılık bir başlangıç
Bu gidişle sonum olmaz
***
Neler oldu ruhun duymaz
Gözün görse gönlün bilmez
Her ayrılık bir başlangıç
Bu gidişle sonum olmaz
Yar
***
Ama dön desem
Seviyorum seni gel desem
Seni nasıl özledim bir bilsen
Ah
***
Ama dön desem
Seviyorum seni gel desem
Seni nasıl özledim bir bilsen
***
Zaman olur gözümde yaşlar çağlar
Kah akarlar kah dururlar
Bir an olur dilimde sözler ağlar
Ben aşk derim hüzün olurlar
***
Neler oldu ruhun duymaz
Gözün görse gönlün bilmez
Her ayrılık bir başlangıç
Bu gidişle sonum olmaz
***
Neler oldu ruhun duymaz
Gözün görse gönlün bilmez
Her ayrılık bir başlangıç
Bu gidişle sonum olmaz
Yar
***
Ama dön desem
Seviyorum seni gel desem
Seni nasıl özledim bir bilsen
Ah
***
Ama dön desem
Seviyorum seni gel desem
Seni nasıl özledim bir bilsen
-
Uçurum uçurum gözlerine baktığım sensin
Prangalarca boynuma taktığım sensin
Dağ gölleri gibi, gibi hasret çektiğim
Her gece uyku diye yattığım sensin
***
Yanarım, yanarım tutuşur
Yanarım, kavurur ateşim
Seni de, beni de belalım
Yanarım, yanarım tutuşur
Yanarım kavurur ateşim
Seni de beni de belalım, ah belalım
***
Gün değmemiş ormanlarda yittiğim sensin
Ömrüme ömür diye kattığım sensin
Deli deli boranlarda, aç denizlerde
Teninin tuzunu canım, tattığım sensin
***
Yanarım, yanarım tutuşur
Yanarım, kavurur ateşim
Seni de, beni de belalım
Yanarım, yanarım tutuşur
Yanarım kavurur ateşim
Seni de beni de belalım, ah belalım
***
Damga damga göğsüme vurduğum sensin
Öfke dolu şehirlerde bulduğum sensin
Yer nerede, gök nerede, ben neredeyim
Diye diye sınırlara geldiğim sensin
***
Yanarım, yanarım tutuşur
Yanarım, kavurur ateşim
Seni de, beni de belalım
Yanarım, yanarım tutuşur
Yanarım kavurur ateşim
Seni de beni de belalım, ah belalım
-
Bırak beni yeter aldattığın yeter bırak beni
Deli ettin artık çek git bu nasıl sevgi
Sen kendine aşıksın sen yalancısın
Hatta sevişirken bile yabancısın
Sen kimsin sen ne rahat insansın bırak
Bırak benim için ne mümkün ayrılmak
Ben ayrılamam sen beni bırak
Bırak...
Bırak...
***
Seviyorum kahretsin
Seviyorum elimde değil
Çok seviyorum ah neden
Yaşadığım en deli aşksın sen
***
Seviyorum kahretsin
Seviyorum elimde değil
Çok seviyorum ah neden
Yaşadığım en deli aşksın sen
***
Çok istedim, unutmak istedim esmer ellerini
Gözlerini, kokunu, yanık tenini
Bana dokunduğun anda hislerimi
Unutmadım oysa sen bir yalancısın
Sen kimsin sen ne rahat insansın bırak
Bırak benim için ne mümkün ayrılmak
Ben ayrılamam sen beni bırak
Bırak...
Bırak...
***
Seviyorum kahretsin
Seviyorum elimde değil
Çok seviyorum ah neden
Yaşadığım en deli aşksın sen
***
Seviyorum kahretsin
Seviyorum elimde değil
Çok seviyorum ah neden
Yaşadığım en deli aşksın sen
-
Zaman sadece birazcık zaman
Geçici bu öfke, bu hırs, bu intikam
Acılarımız tarih kadar eski
Nefes alıp vermek misali olağan
***
Zaman sadece birazcık zaman
Son bulduğu yerde sevgiler bir tek an
Böyle benzer izler etrafında
Alışkanlıklarımız bile sıradan
***
Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde
Gidiyorum kokun hala üzerimde
Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar
Bir kendim bir ben gidiyorum
***
Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde
Gidiyorum kokun hala üzerimde
Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar
Bir kendim bir ben gidiyorum
***
Zaman sadece birazcık zaman
Kızgınlığım yalnızlıktan korktuğumdan
Bilirsin karanlıktan da ürkerim çocuklar gibi
Işıkları hep yakarım bu korkudan
***
Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde
Gidiyorum kokun hala üzerimde
Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar
Bir kendim bir ben gidiyorum
***
Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde
Gidiyorum kokun hala üzerimde
Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar
Bir kendim bir ben gidiyorum
***
Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde
Gidiyorum kokun hala üzerimde
Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar
Bir kendim bir ben gidiyorum
-
Bir söz bitişi gibi son buldu sevişler
Bir yaz güneşi gibi eritir hep bu terk edilişler
***
Bir an duruşu gibi ömrün gidişi gibi
Veda ederken aşk ateşi gibi söner iç çekişler.
***
Aman aman yandım amman
Kurşun gibi izler
Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda.
***
Amman Amman acı yüzler
Kurşun gibi izler
Son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda.
-
Ada vapuru yandan çarklı
Bayraklar donanmış caf caflı
***
Simitçi kahveci gazozcu
***
Şinanay da yavrum şina şinanay
şinanay da şinanay hopa şinanay
***
Estirir de ada yeli estirir
Seni sevindirir beni kusturur
***
Lüküs kamarada kimler oturur
***
Şinanay da yavrum şina şinanay
şinanay da şinanay hopa şinanay
***
Müslümanı yahudisi urumu
İsporcusu ihtiyarı veremi
Kiminin saçı uçar kiminin eteği
***
Şinanay da yavrum şina şinanay
Şinanay da şinanay hopa şinanay
-
Acılardan bir türkü düşünce yüreğime
Yetmiyor sevda sözleri yaralanmış ömrüme
Sığınaklar aramak kederli şarkılarda
Biraz daha yitip gitmek yıpranan dostluklarda
***
Yaralayan sözler sözler gibi
Silinmeyen izler izler gibi
Birbirini gözler gözler gibi
Zor, zor yıllar
***
Yaralayan sözler sözler gibi
Silinmeyen izler izler gibi
Birbirini gözler gözler gibi
Zor, zor yıllar
***
Uykusuz gecelerde sarıveren kaygılar
Kuşkuyla gözlediğin o ölüm dolu sokaklar
Eksildi ömrümüzden umut dolu o yıllar
Siz miydiniz bizler miydik yorgun düşen kuşaklar
***
Yaralayan sözler sözler gibi
Silinmeyen izler izler gibi
Birbirini gözler gözler gibi
Zor, zor yıllar
***
Yaralayan sözler sözler gibi
Silinmeyen izler izler gibi
Birbirini gözler gözler gibi
Zor, zor yıllar
***
Yaralayan sözler sözler gibi
Silinmeyen izler izler gibi
Birbirini gözler gözler gibi
Zor, zor yıllar
***
Zor, zor yıllar...
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