Mert Demir

Bu aralar içimde bir yangın var Hem yorgunum biraz da suskun Sabah olmaz gönülde yar sancım var Hep dargınım biraz da kırgın *** Neler oldu ruhun duymaz Gözün görse gönlün bilmez Her ayrılık bir başlangıç Bu gidişle sonum olmaz *** Neler oldu ruhun duymaz Gözün görse gönlün bilmez Her ayrılık bir başlangıç Bu gidişle sonum olmaz Yar *** Ama dön desem Seviyorum seni gel desem Seni nasıl özledim bir bilsen Ah *** Ama dön desem Seviyorum seni gel desem Seni nasıl özledim bir bilsen *** Zaman olur gözümde yaşlar çağlar Kah akarlar kah dururlar Bir an olur dilimde sözler ağlar Ben aşk derim hüzün olurlar *** Neler oldu ruhun duymaz Gözün görse gönlün bilmez Her ayrılık bir başlangıç Bu gidişle sonum olmaz *** Neler oldu ruhun duymaz Gözün görse gönlün bilmez Her ayrılık bir başlangıç Bu gidişle sonum olmaz Yar *** Ama dön desem Seviyorum seni gel desem Seni nasıl özledim bir bilsen Ah *** Ama dön desem Seviyorum seni gel desem Seni nasıl özledim bir bilsen