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7/24 Dinle Mert Demir
Gözlerime Bak

Gözlerime Bak

Türkçe Pop Müzik

10 Parça | 36:59
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gözlerime Bak

Şarkı Sözleri Mert Demir 03:19
02

Antidepresan

Şarkı Sözleri Mert Demir 04:00
03

Cehennemin Dibi

Şarkı Sözleri Mert Demir 02:50
04

Pusulam Rüzgar

Şarkı Sözleri Mert Demir 04:08
05

Acı Veriyor

Şarkı Sözleri Mert Demir 03:13
06

Dön Desem

Şarkı Sözleri Mert Demir 03:57
07

İkimize Birden

Şarkı Sözleri Mert Demir 04:07
08

Karakış - Akustik

Şarkı Sözleri Mert Demir 03:47
09

Bırak Beni

Şarkı Sözleri Mert Demir 03:48
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