Gözlerime Bak Şarkı Sözleri
Mert Demir Gözlerime Bak şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mert Demir Gözlerime Bak şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gözlerime Bak sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Dışarıdayım, dışarıdasın içerde kim?
Sağın solun önemi yok, bi' yerdeyim
Hava ıssız, tıpkı kafam gibi bozuk
İnan bana senden sonra battı güneşim
***
Ah, hayır olamaz
Yarın çok uzak
Hemen kaçalım burdan
***
Gözlerime bak
Herkese inat
Oluyorum inan
Aşkınla harap
***
Geçmişi unut
Gülleri kurut
Bana bi' şans ver
Yok mu bir umut?
***
Gözlerime bak
Herkese inat
Oluyorum inan
Aşkınla harap
***
Geçmişi unut
Gülleri kurut
Bana bi' şans ver
Yok mu bir umut?
***
Ah, hayır olamaz
Yarın çok uzak
Hemen kaçalım burdan
***
Gözlerime bak
Herkese inat
Oluyorum inan
Aşkınla harap
***
Geçmişi unut
Gülleri kurut
Bana bi' şans ver
Yok mu bir umut?
***
Gözlerime bak
Herkese inat
Oluyorum inan
Aşkınla harap
***
Geçmişi unut
Gülleri kurut
Bana bi' şans ver
Yok mu bir umut?