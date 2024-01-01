Mert Demir

Dışarıdayım, dışarıdasın içerde kim? Sağın solun önemi yok, bi' yerdeyim Hava ıssız, tıpkı kafam gibi bozuk İnan bana senden sonra battı güneşim *** Ah, hayır olamaz Yarın çok uzak Hemen kaçalım burdan *** Gözlerime bak Herkese inat Oluyorum inan Aşkınla harap *** Geçmişi unut Gülleri kurut Bana bi' şans ver Yok mu bir umut? *** Gözlerime bak Herkese inat Oluyorum inan Aşkınla harap *** Geçmişi unut Gülleri kurut Bana bi' şans ver Yok mu bir umut? *** Ah, hayır olamaz Yarın çok uzak Hemen kaçalım burdan *** Gözlerime bak Herkese inat Oluyorum inan Aşkınla harap *** Geçmişi unut Gülleri kurut Bana bi' şans ver Yok mu bir umut? *** Gözlerime bak Herkese inat Oluyorum inan Aşkınla harap *** Geçmişi unut Gülleri kurut Bana bi' şans ver Yok mu bir umut?