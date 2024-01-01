Mert Demir

İkimize Birden Anladım ki aşkın bi' anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bi' savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-of Bu nasıl dünya? Belki de her şey yalan Doğru yer, yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma, git, buna da alışırım Olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma, git, buna da alışırım Olmasan da seni yaşatırım, ah *** Anladım ki aşkın bi' anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bi' savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-of Bu nasıl dünya? Belki de her şey yalan Doğru yer, yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma, git, buna da alışırım Olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma, git, buna da alışırım Olmasan da seni yaşatırım, ah

Ateşe Düştüm Kaç bedende beni aradın? Bu kalp sadece seni aradı Dersini almadı, inada bağladı, olduramadı Başını göğsüne koyup bir gün uyuyamadı *** Ah, ateşe düştüm bak Evlerden uzak Aşk değil bu bana tuzak Kahroldum Ah, ateşe düştüm bak Evlerden uzak Aşk değil bu bana tuzak Mahvoldum *** Yanarım, yanarım, yanarım, kendime yanarım Koca bir ömrü eline nasıl bırakırım? Atarım, atarım, atarım içime atarım Kimse beni düşünmesin, düştüğüm gibi kalkarım *** Ah, ateşe düştüm bak Evlerden uzak Aşk değil bu bana tuzak Kahroldum Ah, ateşe düştüm bak Evlerden uzak Aşk değil bu bana tuzak Mahvoldum