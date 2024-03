Mert Demir

Anladım ki aşkın bi' anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bi' savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-of Bu nasıl dünya? Belki de her şey yalan Doğru yer, yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma, git, buna da alışırım Olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma, git, buna da alışırım Olmasan da seni yaşatırım, ah *** Anladım ki aşkın bi' anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bi' savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-of Bu nasıl dünya? Belki de her şey yalan Doğru yer, yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma, git, buna da alışırım Olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma, git, buna da alışırım Olmasan da seni yaşatırım, ah

Bu aralar içimde bir yangın var Hem yorgunum biraz da suskun Sabah olmaz gönülde yar sancım var Hep dargınım biraz da kırgın *** Neler oldu ruhun duymaz Gözün görse gönlün bilmez Her ayrılık bir başlangıç Bu gidişle sonum olmaz *** Neler oldu ruhun duymaz Gözün görse gönlün bilmez Her ayrılık bir başlangıç Bu gidişle sonum olmaz Yar *** Ama dön desem Seviyorum seni gel desem Seni nasıl özledim bir bilsen Ah *** Ama dön desem Seviyorum seni gel desem Seni nasıl özledim bir bilsen *** Zaman olur gözümde yaşlar çağlar Kah akarlar kah dururlar Bir an olur dilimde sözler ağlar Ben aşk derim hüzün olurlar *** Neler oldu ruhun duymaz Gözün görse gönlün bilmez Her ayrılık bir başlangıç Bu gidişle sonum olmaz *** Neler oldu ruhun duymaz Gözün görse gönlün bilmez Her ayrılık bir başlangıç Bu gidişle sonum olmaz Yar *** Ama dön desem Seviyorum seni gel desem Seni nasıl özledim bir bilsen Ah *** Ama dön desem Seviyorum seni gel desem Seni nasıl özledim bir bilsen