Ateşe Düştüm Şarkı Sözleri
Mert Demir Ateşe Düştüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Mert Demir Ateşe Düştüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ateşe Düştüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Anladım ki aşkın bi' anlamı yok
Mesele sadece gurur
Ayrılık bizi vursa da
Tek çıkar yoldur
***
Bu nasıl bi' savaştı anlayamadım
Kalıcı bizdeki hasar
İstesem de kapanmıyor
Açılan yaralar
***
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-of
Bu nasıl dünya?
Belki de her şey yalan
Doğru yer, yanlış zaman
***
İkimize birden yükleniyorlar
Ama sen ağlama
Durma, git, buna da alışırım
Olmasan da seni yaşatırım
***
İkimize birden yükleniyorlar
Ama sen ağlama
Durma, git, buna da alışırım
Olmasan da seni yaşatırım, ah
***
Anladım ki aşkın bi' anlamı yok
Mesele sadece gurur
Ayrılık bizi vursa da
Tek çıkar yoldur
***
Bu nasıl bi' savaştı anlayamadım
Kalıcı bizdeki hasar
İstesem de kapanmıyor
Açılan yaralar
***
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-of
Bu nasıl dünya?
Belki de her şey yalan
Doğru yer, yanlış zaman
***
İkimize birden yükleniyorlar
Ama sen ağlama
Durma, git, buna da alışırım
Olmasan da seni yaşatırım
***
İkimize birden yükleniyorlar
Ama sen ağlama
Durma, git, buna da alışırım
Olmasan da seni yaşatırım, ah
-
Kaç bedende beni aradın?
Bu kalp sadece seni aradı
Dersini almadı, inada bağladı, olduramadı
Başını göğsüne koyup bir gün uyuyamadı
***
Ah, ateşe düştüm bak
Evlerden uzak
Aşk değil bu bana tuzak
Kahroldum
Ah, ateşe düştüm bak
Evlerden uzak
Aşk değil bu bana tuzak
Mahvoldum
***
Yanarım, yanarım, yanarım, kendime yanarım
Koca bir ömrü eline nasıl bırakırım?
Atarım, atarım, atarım içime atarım
Kimse beni düşünmesin, düştüğüm gibi kalkarım
***
Ah, ateşe düştüm bak
Evlerden uzak
Aşk değil bu bana tuzak
Kahroldum
Ah, ateşe düştüm bak
Evlerden uzak
Aşk değil bu bana tuzak
Mahvoldum
-
Bu aralar içimde bir yangın var
Hem yorgunum biraz da suskun
Sabah olmaz gönülde yar sancım var
Hep dargınım biraz da kırgın
***
Neler oldu ruhun duymaz
Gözün görse gönlün bilmez
Her ayrılık bir başlangıç
Bu gidişle sonum olmaz
***
Neler oldu ruhun duymaz
Gözün görse gönlün bilmez
Her ayrılık bir başlangıç
Bu gidişle sonum olmaz
Yar
***
Ama dön desem
Seviyorum seni gel desem
Seni nasıl özledim bir bilsen
Ah
***
Ama dön desem
Seviyorum seni gel desem
Seni nasıl özledim bir bilsen
***
Zaman olur gözümde yaşlar çağlar
Kah akarlar kah dururlar
Bir an olur dilimde sözler ağlar
Ben aşk derim hüzün olurlar
***
Neler oldu ruhun duymaz
Gözün görse gönlün bilmez
Her ayrılık bir başlangıç
Bu gidişle sonum olmaz
***
Neler oldu ruhun duymaz
Gözün görse gönlün bilmez
Her ayrılık bir başlangıç
Bu gidişle sonum olmaz
Yar
***
Ama dön desem
Seviyorum seni gel desem
Seni nasıl özledim bir bilsen
Ah
***
Ama dön desem
Seviyorum seni gel desem
Seni nasıl özledim bir bilsen