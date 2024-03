Mert Demir

Sevmem ben Kara kaşını, gözlerini Al da götür her şeyini Bana bırak sözlerini *** Sevmekten usanılmaz Sen olmadan bu can dayanmaz *** Zamanla geçer sandım Kara kış gibi çöktün, bağrımı yaktın Zamanla geçer sandım Kara kış gibi çöktün, bağrımı (yaktın) *** Zamanla geçer sandım Kara kış gibi çöktün, bağrımı yaktın Zamanla geçer sandım Kara kış gibi çöktün, bağrımı yaktın *** Yandım ben Sönemem, ilacım sendedir İstediğin gitmek olsun Başım gözüm üstünedir *** Sevmekten usanılmaz Sen olmadan bu can dayanmaz *** Zamanla geçer sandım Kara kış gibi çöktün, bağrımı yaktın Zamanla geçer sandım Kara kış gibi çöktün, bağrımı (yaktın) *** Zamanla geçer sandım Kara kış gibi çöktün, bağrımı yaktın Zamanla geçer sandım Kara kış gibi çöktün, bağrımı yaktın *** Dermanı kalmadı kalbimin Zaman ilacı mı hâlimin? Alıp götürdüğün her şeyimi geri ver *** Geri ver Geri ver Geri ver, ah *** Zamanla geçer sandım Kara kış gibi çöktün, bağrımı yaktın Zamanla geçer sandım Kara kış gibi çöktün, bağrımı (yaktın)