Karakış - Akustik Şarkı Sözleri
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Mert Demir
Karakış - Akustik
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Sevmem ben
Kara kaşını, gözlerini
Al da götür her şeyini
Bana bırak sözlerini
***
Sevmekten usanılmaz
Sen olmadan bu can dayanmaz
***
Zamanla geçer sandım
Kara kış gibi çöktün, bağrımı yaktın
Zamanla geçer sandım
Kara kış gibi çöktün, bağrımı (yaktın)
***
Zamanla geçer sandım
Kara kış gibi çöktün, bağrımı yaktın
Zamanla geçer sandım
Kara kış gibi çöktün, bağrımı yaktın
***
Yandım ben
Sönemem, ilacım sendedir
İstediğin gitmek olsun
Başım gözüm üstünedir
***
Sevmekten usanılmaz
Sen olmadan bu can dayanmaz
***
Zamanla geçer sandım
Kara kış gibi çöktün, bağrımı yaktın
Zamanla geçer sandım
Kara kış gibi çöktün, bağrımı (yaktın)
***
Zamanla geçer sandım
Kara kış gibi çöktün, bağrımı yaktın
Zamanla geçer sandım
Kara kış gibi çöktün, bağrımı yaktın
***
Dermanı kalmadı kalbimin
Zaman ilacı mı hâlimin?
Alıp götürdüğün her şeyimi geri ver
***
Geri ver
Geri ver
Geri ver, ah
***
Zamanla geçer sandım
Kara kış gibi çöktün, bağrımı yaktın
Zamanla geçer sandım
Kara kış gibi çöktün, bağrımı (yaktın)