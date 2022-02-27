Allah'a Emanet Ol Şarkı Sözleri
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Merve Özbey
Allah'a Emanet Ol
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Ben ilk sözleri gözlerinden,
İlk gazelleri güzlerinden,
İlk kahveyi gözlerinden,
İçtim içtim doymadım.
***
Her şeyin bir sonu varsa,
Yaşananlar unutuluyorsa,
Böylesi bir sonu bil ki,
Benim aklım almadı...
***
Bir kelime öğreten,
Bin sene hatrı alırdı.
Aşkı öğrettim derdin,
Hiç mi hatrım kalmadı...
***
Ben yeni sevdalara,
Sense elvedalara,
Duygular tükenmiyor,
Hasretin acınsa kor.
***
Düştün artık bir defa,
Sen kaderde ağlara,
Ayrılık yaman diyor,
Allah'a emanet ol.!