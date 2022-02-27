Merve Özbey

Ben ilk sözleri gözlerinden, İlk gazelleri güzlerinden, İlk kahveyi gözlerinden, İçtim içtim doymadım. *** Her şeyin bir sonu varsa, Yaşananlar unutuluyorsa, Böylesi bir sonu bil ki, Benim aklım almadı... *** Bir kelime öğreten, Bin sene hatrı alırdı. Aşkı öğrettim derdin, Hiç mi hatrım kalmadı... *** Ben yeni sevdalara, Sense elvedalara, Duygular tükenmiyor, Hasretin acınsa kor. *** Düştün artık bir defa, Sen kaderde ağlara, Ayrılık yaman diyor, Allah'a emanet ol.!