Merve Özbey

Aşk yine bitiyor nasıl yakıyor Küle döner her damla Bir bak yüreğine sor Sana ne diyor Bana o devamı hiç sanmam *** Ah içim eriyor acı veriyor Senin için çok temiz ve saf benim dünyam *** Sana kolay bütün olay Bırak ve git be yolcu Senin için bu ilk değil Benim içinse sonuncu *** Yalan kokar o sözlerin Nasıl da burcu burcu Bir kal demem, ölsem demem Uğurlamak boynun borcu *** Bir bak yüreğine sor Sana ne diyor Bana o devamı hiç sanmam *** Ah içim eriyor acı veriyor Senin için çok temiz ve saf benim dünyam *** Sana kolay bütün olay Bırak ve git be yolcu Senin için bu ilk değil Benim içinse sonuncu *** Yalan kokar o sözlerin Nasıl da burcu burcu Bir kal demem, ölsem demem Uğurlamak boynun borcu