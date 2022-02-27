Merve Özbey

Boynun Borcu Şarkı Sözleri
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Aşk yine bitiyor nasıl yakıyor
Küle döner her damla
Bir bak yüreğine sor
Sana ne diyor
Bana o devamı hiç sanmam
***
Ah içim eriyor acı veriyor
Senin için çok temiz ve saf benim dünyam
***
Sana kolay bütün olay
Bırak ve git be yolcu
Senin için bu ilk değil
Benim içinse sonuncu
***
Yalan kokar o sözlerin
Nasıl da burcu burcu
Bir kal demem, ölsem demem
Uğurlamak boynun borcu
***
Bir bak yüreğine sor
Sana ne diyor
Bana o devamı hiç sanmam
***
Ah içim eriyor acı veriyor
Senin için çok temiz ve saf benim dünyam
***
Sana kolay bütün olay
Bırak ve git be yolcu
Senin için bu ilk değil
Benim içinse sonuncu
***
Yalan kokar o sözlerin
Nasıl da burcu burcu
Bir kal demem, ölsem demem
Uğurlamak boynun borcu