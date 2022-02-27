Merve Özbey

Devran Şarkı Sözleri
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İçimde damla damla biriken yağmur
İhanetin arkasından yok olup gitti
Sana olan hislerimi ümitsiz sevgimizi
Kapına bırakıp gittim
**
İçimde damla damla biriken yağmur
İhanetin arkasından yok olup gitti
Sana olan hislerimi ümitsiz sevgimizi
Kapına bırakıp gittim
***
Yine gün olur Devran Döner
Seni de biri elbet üzer
Bana ne benim sevgim var
Dünyalar kadar
***
Sana kül olurken sevgiler
Bana gül olur tüm dikenler
Benim kalbim var
Dünyalar kadar
***
Yine gün olur Devran Döner
Seni de biri elbet üzer
Bana ne benim sevgim var
Dünyalar kadar
***
Sana kül olurken sevgiler
Bana gül olur tüm dikenler
Benim kalbim var
Dünyalar kadar
-
Daha çok değil üstünden
Seneler geçmedi ki
Yorgunum artık bu son
Deyip geçebildik mi?
***
Derin bir iz bıraktı
İçimde taze yaran
Bir gün elbet kapanır
Kapandı yarım kalan
Sayfamız mümkün değil
Bu son değil
***
Ayrılığın acısı sorulur mu yanana
Aşka düştüm düşeli kül oldu bahtım kara
***
Ayrılığın acısı sorulur mu yanana
Aşka düştüm düşeli kül oldu bahtım kara
***
Derin bir iz bıraktı
İçimde taze yaran
Bir gün elbet kapanır
Kapandı yarım kalan
Sayfamız mümkün değil
Bu son değil
***
Ayrılığın acısı sorulur mu yanana
Aşka düştüm düşeli kül oldu bahtım kara
***
Ayrılığın acısı sorulur mu yanana
Aşka düştüm düşeli kül oldu bahtım kara
-
Nasıl iyi mi şimdi böyle uzak böyle yasaklı
Biten bitti madem kalbe tuzakları niye kuruyorsun
Ne hakkım da varsa üzerinde ahretime saklı
Derin mevzu madem peki bunu bana niye yapıyorsun
***
Ateşe düşeni nasıl görmezden gelebiliyor insan
Tebrikler bunu da başarıyorsun
***
Ne olur geri dönme unutayım
Gururuna yenil be bir kere
Biz hükmen malup seviştik
Haybeye haybeye
***
Delikanlı gibi şimdi bana
Söyle o vicdanın rahat mı
Bunun hesabını Allah adama
Sormaz mı sormaz mı
-
İki yalnız bir doğru edebilirdik
Şimdi farklı şiirlerde yaşar gibiyiz
Ben mecnun sen şirin tesadüf değil
Biz bize kurulmuş tuzak gibiyiz
***
Söz ettim mavilere içimdeki yaralardan
Gökteki yağdı yine, yerdekinde yakamoz var
Bu bir soygundur der gibi bakan
Gözlerinden artık gider gibiyim
Gözlerinden artık gider gibiyim
***
Bahsetme kimselere yaramızda kalsın
Sığmadık şehirlere şiirlere taştık
Unutmadım yine bir büyüklük bende kaldı
Ah kadehler kırıldılar yine sana bu gece
***
Söz ettim mavilere içimdeki yaralardan
Gökteki yağdı yine, yerdekinde yakamoz var
Bu bir soygundur der gibi bakan
Gözlerinden artık gider gibiyim
Gözlerinden artık gider gibiyim
***
Bahsetme kimselere yaramızda kalsın
Sığmadık şehirlere şiirlere taştık
Unutmadım yine bir büyüklük bende kaldı
Ah kadehler kırıldılar yine sana bu gece
***
Bahsetme kimselere yaramızda kalsın
Sığmadık şehirlere şiirlere taştık
Unutmadım yine bir büyüklük bende kaldı
Ah kadehler kırıldılar sana bu gece
-
Koyamam kimseyi yerine
Solamam ellerin teninde
Sonunu bilmesem bile
Seninim vazgeçilmezim
***
Gidişin kahreder beni
Kor olur yakar içimi
Bu ne dert, bu ne ızdırap
Ne zaman bitecek bu azap
***
Tanrım ne olur
Ayırma bizi, buna gücüm yetmez
Bu çaresiz yürek ölür de vazgeçemez
İnan zindan olur hayat kahrolurum
Dayanmaz buna canım anla ne olur
***
Tanrım ne olur
Ayırma bizi, buna gücüm yetmez
Bu çaresiz yürek ölür de vazgeçemez
İnan zindan olur hayat kahrolurum
Dayanmaz buna canım anla ne olur
***
Koyamam kimseyi yerine
Solamam ellerin teninde
Sonunu bilmesem bile
Seninim vazgeçilmezim
***
Gidişin kahreder beni
Kor olur yakar içimi
Bu ne dert, bu ne ızdırap
Ne zaman bitecek bu azap
***
Tanrım ne olur
Ayırma bizi, buna gücüm yetmez
Bu çaresiz yürek ölür de vazgeçemez
İnan zindan olur hayat kahrolurum
Dayanmaz buna canım anla ne olur
***
Tanrım ne olur
Ayırma bizi, buna gücüm yetmez
Bu çaresiz yürek ölür de vazgeçemez
İnan zindan olur hayat kahrolurum
Dayanmaz buna canım anla ne olur
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