Merve Özbey

Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu olan şarkıcı, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Özbey'i keşfeden isim Ebru Gündeş oldu. Şarkıcı Utku'nun sahne aldığı bir kulüpte vokal yapan Özbey'i dinleyen Gündeş, birkaç şarkı daha söylemesini rica ettikten sonra kendisine "Vokalim olmak ister misin?" sorusunu sordu. Teklifi kabul eden Özbey, Ebru Gündeş ile çalıştıktan bir süre sonra Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere de vokallik yaptı. Özbey, Demet Akalın'ın albüm lansmanında solo performans sergilerken Erdem Kınay ile tanıştı. Kınay, proje albüm yapacağını söyledi ve Özbey'e demo kaydı yaptı. 2012 yılında Kınay'ın çıkardığı proje albümünde 'Duman' şarkısına eşlik eden isim, büyük kitlelere ulaşmayı başardı. Hemen ardından 2013 yılında Kınay'ın ikinci albümü olan Proje 2'de 'Helal Ettim' şarkısını seslendirdi. Özbey, Kınay ile yaptığı şarkılar ses getirince solo albüm yapmaya karar verdi. Temmuz 2015 yılında şarkıcının ilk albümü olan 'Yaş Hikâyesi' yayınlandı. Albümün çıkış şarkısı da sözleri Deniz Erten, müziği Erdem Kınay'a ait olan 'Yaş Hikâyesi' oldu. Şarkı, Türkiye resmî listesinde iki numaraya kadar yükselmeyi başardı. 2019 yılında ‘Devran’ isimli albümünü yayınlayan Merve Özbey, 2021 yılında ‘Kendine Dünya’ ve 'Yerle Yeksan' adında iki single çıkardı.