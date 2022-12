Geçip gider hayat Kendi yolunda Umut veda eder Aşk yokluğunda *** Oysa kaybetmek çok kolay Yalanlar içinde Seven bir kalp korunmalı Bulduğunda *** Vefan yokmuş be sevgilim İçinde aşk yananlara Yolundan dönme aldırma Dumanlara *** Sefa olmaz be sevgilim Yürekten ah alanlara İhanetin bana değil Dualara *** Geçip gider hayat Kendi yolunda Umut veda eder Aşk yokluğunda *** Oysa kaybetmek çok kolay Yalanlar içinde Seven bir kalp korunmalı Bulduğunda *** Vefan yokmuş be sevgilim İçinde aşk yananlara Yolundan dönme aldırma Dumanlara *** Sefa olmaz be sevgilim Yürekten ah alanlara İhanetin bana değil Dualara